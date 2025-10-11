Premier

दशावतार, कांताराची क्रेझ अजून असताना येतोय 'गोंधळ'; मुलगी झाली हो अभिनेत्याची मुख्य भूमिका

Upcoming Marathi Movie : दशावतार या सिनेमाची चर्चा सगळीकडे असतानाच आणखी एक रहस्यमय सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. लवकरच हा सिनेमा रिलीज होणार आहे.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News :सध्या ‘कांतारा’सोबत थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झालेला ‘गोंधळ’ चित्रपटाचा टिझर प्रेक्षकांना भुरळ घालत आहे. काही सेकंदांच्या या टिझरने प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली असून चित्रपटाची भव्यता, दमदार सिनेमॅटोग्राफी आणि तांत्रिक उत्कृष्टता लक्ष वेधून घेत आहे.

