ती प्राजक्ता नाहीच! गोविंदा आणि सुनीताच्या चर्चित घटस्फोटामुळे मराठी अभिनेत्रींची का सुरू आहे बदनामी?

1 गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजाने घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केल्याची चर्चा.2 नेटकऱ्यांमध्ये ३० वर्षीय मराठी अभिनेत्रीबरोबर गोविंदाचं नाव जोडले जातंय.3 गोविंदा आणि सुनीता यांनी अजून अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही..बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. एका वृत्तानुसार गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा हिने वांद्रे कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केलाय. हिंदी वृत्तवाहिन्यांनुसार गोविंदा 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीला डेट करत असल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. नेटकऱ्यांमध्ये मराठी अभिनेत्री कोण असेल याचा अंदाज लावला जातोय..अनेक वाहिन्यांनी गोविंदा आणि सुनीता यांच्या घटस्फोटाचा दावा केला. नेटकऱ्यांनी त्यांच्या घटस्फोटाचं कारण गोविंदाचं एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर सांगितलं आहे. गोविंदाचं कोणासोबत अफेअर आहे, याबाबत आता नेटकऱ्यामध्ये चर्चा रंगलेलं पहायला मिळतय. नेटकऱ्यांनी लिहलय की, 'प्राजक्ता माळी किंवा गिरीजा जोशी' या अभिनेत्रींची नावे चर्चेत येताना दिसत आहे. .अनेक हिंदी वाहिन्यांमध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की, 'गोविंदाचं ज्या मराठी अभिनेत्रीसोबत अफेअर आहे. ती गोविंदाच्या मुलीपेक्षा लहान आहे. अनेकांनी ती मराठी अभिनेत्री ३० वर्षांची असल्याचाही अंदाज व्यक्त केला आहे.'.परंतु अजुनही सुनीता किंवा गोविंदाने त्यांच्या घटस्फोटाबाबत कोणतही भाष्य केलं नाही. दोघांच्याही सोशल मीडिया अकाऊंटवर फॅमिली फोटो, कपल फोटो पहायला मिळताय. ही बातमी कितपत खरी असली तरी प्रत्येक वेळी मराठी अभिनेत्रींना ट्रोल करण्यात येत. परंतु प्रत्येक वेळी मराठी अभिनेत्रींना बदनामी करणं कितपत योग्य आहे. गोविंदा कधीही कोणत्या अभिनेत्री सोबत नाव जोडले नव्हते, ना कधी त्याने कोणत्या मराठी तरुण अभिनेत्रीसोबत कुठे काम केलय. तरीही प्रत्येक अफेअरच्या चर्चेत मराठी अभिनेत्रींना वेठिस धरलं जातं. मराठी अभिनेत्रीच्या करिअरवर गदा आणणं कितपत योग्य आहे..FAQs.गोविंदा आणि सुनीता आहुजाचा घटस्फोट होतोय का? काही वृत्तांनुसार घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल झाल्याचं सांगितलं जातं, पण अधिकृत पुष्टी नाही..घटस्फोटाचं कारण काय सांगितलं जातंय?गोविंदाचं एका ३० वर्षीय मराठी अभिनेत्रीबरोबर अफेअर असल्याच्या चर्चा आहेत..मराठी अभिनेत्रीचं नाव स्पष्ट झालंय का?अजून कोणतेही अधिकृत नाव समोर आलं नाही, फक्त अफवा आहेत..सुनीता आहुजाने सोशल मीडियावर काही प्रतिक्रिया दिली का?नाही, सुनीता आणि गोविंदा दोघांनीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही..अर्जुन देणार आजवरचा सगळ्यात मोठा पुरावा; भर कोर्टात साक्षीला कोसळणार रडू; महीपत, दामिनी थक्क, आजच्या भागात काय घडणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.