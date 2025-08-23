Premier

ती प्राजक्ता नाहीच! गोविंदा आणि सुनीताच्या चर्चित घटस्फोटामुळे मराठी अभिनेत्रींची का सुरू आहे बदनामी?

Govinda Divorce Twist: Sunita Ahuja Files Case Amid Affair Rumours: बॉलिवूड स्टार गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता आहुजा यांच्यात घटस्फोटाच्या चर्चा रंगल्या आहेत. एका मराठी अभिनेत्रीमुळे त्यांचं लग्न तुटतंय का? नेटकऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा रंगताना पहायला मिळताय.
Govinda Divorce Twist: Sunita Ahuja Files Case Amid Affair Rumours
Govinda Divorce Twist: Sunita Ahuja Files Case Amid Affair Rumoursesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on
Summary

1 गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजाने घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केल्याची चर्चा.

2 नेटकऱ्यांमध्ये ३० वर्षीय मराठी अभिनेत्रीबरोबर गोविंदाचं नाव जोडले जातंय.

3 गोविंदा आणि सुनीता यांनी अजून अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

Loading content, please wait...
Divorce
marathi
Marathi Actress
Actor
actress
prajakta mali
govinda
Netizens
Divorce Cases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com