गोविंदा कोमल रानीसोबत लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला, नेटकरी चिडले! 'सुनीताजींना आणायला हवं होतं'

GOVINDA AND KOMAL RANI LALBAUGCHA RAJA DARSHAN VIRAL VIDEO: गोविंदा गेल्या काही दिवसापासून त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. सुनीता आहुजाने त्याच्यावर केलेल्या अनेक आरोपांनंतर कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकारसोबतच्या रिलेशनशिपबद्दलच्या अफवांना उधाण आल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान अशातच आता गोविंदाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तो लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी पोहोचला होता. यावेळी त्याच्यासोबत सुनीता आहुजा सोडून कथित गर्लफ्रेंड कोमल राणी पहायला मिळाली. दोघांचा एकत्र दर्शन घेतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .गोविंदा जेव्हा लालबागच्या राजाचं दर्शन घेण्यासाठी आला तेव्हा दोघांनी मंडपात प्रसाद अर्पण केला आणि पूजा केली. पुजाऱ्यांनी दोघांच्या कपाळावर टीळा लावाला. दर्शनानंतर गोविंदा बाहेर उपस्थित असलेल्या चाहत्यांना हाय-हॅलो करताना सुद्धा पहायला मिळाला. परंतु त्याच्यासोबत कोमल राणीला पाहून चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. 'सुनीता आहुजा इथं हवी होती' असं म्हणत नेटकरी गोविंदावर चिडले. .काही नेटकऱ्यांनी गोविंदांवर टीका केली, तर काहींनी सुनीता आहुजा यांना पाठिंबा दिला. एका युजरने, “जे लोक आपल्या पत्नीला दुःख देतात, त्यांची प्रार्थना देवही ऐकत नाही,” अशी टिप्पणी केली. तर दुसऱ्या युजरने, “सुनीता जी, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत,” असं लिहिलं. एका नेटकऱ्याने तर, “या महिलेशी त्यांनी लग्न केलं आहे का?” असा प्रश्नही विचारला. तर आणखी एका कमेंटमध्ये, “सुनीता मॅम कुठे आहेत? तुम्ही त्यांच्यासोबत दर्शनाला यायला हवं होतं. तुमचं अजूनही त्यांच्याशी लग्न झालेलं आहे,” असं म्हटलं आहे..दरम्यान गोविंदा आणि कोमल रानी यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चांना ऑगस्ट महिन्यात सुरुवात झाली. दोघांना मुंबई एअरपोर्टवर एकत्र स्पॉट करण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरू लागल्या. याचदरम्यान कोमल राणी गोविंदांच्या आगामी ‘रूपा’ या चित्रपटात त्यांच्यासोबत दिसणार असल्याची माहितीही समोर आली..बाबो! वयाच्या 61 व्या वर्षी अमीर खान करतोय तिसरं लग्न! 5 जुलैला गौरी स्प्रॅटसोबत बांधणार लग्नगाठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.