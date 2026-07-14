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७ वर्षांनी पुन्हा रुपेरी पडद्यावर गोविंदा; 'या' अभिनेत्रीसोबत शेअर करणार स्क्रीन

GOVINDA TO STAR WITH RANI SWARNKAR IN ROOPA: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा तब्बल सात वर्षांनंतर 'रूपा' या चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत नवोदित अभिनेत्री राणी स्वर्णकर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
GOVINDA

GOVINDA

esakal

Apurva Kulkarni
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१९८६ साली गोविंदानं बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. गोविंदाने त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. त्यांच्या डान्सचे तर आजही अनेक चाहते आहेत. कुली नंबर १, हिरो नंबर १, दीवाना मस्ताना, राजा बाबू अशा अनेक सिनेमातून गोविंदानं प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं.

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