Premier

'तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करू' शाळेच्या कार्यक्रमात गोविंदाचा धमाकेदार डान्स, viral video

Govinda’s Dance at School Event viral video: गोविंदाने आपल्या सुपरहिट गाण्यांवर धमाकेदार डान्स केला. ‘यूपी वाला ठुमका लगाव’ आणि ‘तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करू’ या गाण्यांवर त्याचा डान्स सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Govinda’s Dance at School Event viral video

Govinda’s Dance at School Event viral video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood Actor Govinda Dances: बॉलिवूडमध्ये प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. गेल्या अनेक वर्षांपासून गोविंदा सिनेसृष्टीपासून दूर आहे. चाहते त्याची पुन्हा सिनेमात येण्याची वाट पहाताय. दरम्यान गेल्या काही दिवसापासून गोविंदाची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. गोविंदाची पत्नी सुनिता आहुजाने गोविंदावर अनेक आरोप केलेत.

Loading content, please wait...
viral
Actor
dance
govinda
Entertainment news
viral video
bollywod actor

Related Stories

No stories found.