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डेटिंगच्या चर्चांदरम्यान गोविंदा 'या' अभिनेत्रींसोबत स्पॉट; पत्नी सुनीताचा संशय खरा ठरला? Viral Video

GOVINDA SPOTTED WITH ACTRESS AT MUMBAI AIRPORT: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा एका अभिनेत्रीसोबत एअरपोर्टवर स्पॉट झालाय. त्याचा Video Viral होत असून त्यांच्या नात्याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा रंगू लागल्या आहे.
GOVINDA

GOVINDA SPOTTED WITH ACTRESS VIRAL VIDEO

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

GOVINDA DATING RUMOURS AND SUNITA AHUJA KOMAL STATEMENT: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. पत्नी सुनिता आहुजाने त्याच्यावर अनेक गंभीर आरोप केलेत. त्यात गोविंदाचं एका अभिनेत्रीसोबत अफेअर असल्याचही अफवा पसरली होती. परंतु नंतर गोविंदा आणि सुनिता यांनी एकत्र येत ही केवळ अफवा असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान अशातच गोविंदा एका अभिनेत्रीसोबत स्पॉट झालाय.

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