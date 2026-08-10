डेटिंगच्या चर्चांदरम्यान गोविंदा 'या' अभिनेत्रींसोबत स्पॉट; पत्नी सुनीताचा संशय खरा ठरला? Viral Video

GOVINDA DATING RUMOURS AND SUNITA AHUJA KOMAL STATEMENT: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. पत्नी सुनिता आहुजाने त्याच्यावर अनेक गंभीर आरोप केलेत. त्यात गोविंदाचं एका अभिनेत्रीसोबत अफेअर असल्याचही अफवा पसरली होती. परंतु नंतर गोविंदा आणि सुनिता यांनी एकत्र येत ही केवळ अफवा असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान अशातच गोविंदा एका अभिनेत्रीसोबत स्पॉट झालाय. .गोविंदा अभिनेत्री कोमल राणी स्वर्णकर हिच्यासोबत विमानतळावर पहायला मिळाला. त्याचा अभिनेत्रीसोबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्या नात्याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा रंगू लागल्या आहे. विशेष म्हणजे, गोविंदाची पत्नी सुनीताने यापूर्वी एका मुलाखतीत 'कोमल' नावाच्या महिलेचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे गोविंदाच्या नात्याबाबत अधिकच चर्चा रंगत आहेत. .मुंबई विमानतळावर पापाराझींनी गोविंदा आणि कोमल राणी स्वर्णकर यांना एकत्र स्पॉट केलय. यावेळी कोमल पांढऱ्या रंगाच्या आऊटफिटमध्ये होती तसंच केस मोकळे आणि गॉगलही लावलेला होता. तर गोवंदा नेहमीप्रमाणे त्याच्या कॅज्युअल लूकसोबत पहायला मिळाला. परंतु एअरपोर्टवरून दोघे एकत्र बाहेर येताना दिसल्यानं सोशल मीडियावर त्यांच्या नात्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. .व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर असाही दावा केला जातोय की, गोविंदा आणि कोमल गेल्या चार वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. तसंच दोघे उत्तराखंडमधील एका कार्यक्रमात एकत्र उपस्थित होते. परंतु गोविंदा किंवा कोमल या दोघांकडूनही नात्याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. .सुनीता आहुजा कोमलबाबत काय म्हणाल्या होत्या?गोविंदाच्या कथित विवाहबाह्य संबंधांबाबत चर्चा सुरू असताना सुनीता आहुजा यांनी Miss Malini ला दिलेल्या मुलाखतीत कोमल नावाचा उल्लेख केला होता. त्यावेळी त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली होती. 'गोविंदाच्या अफेअरबाबत पुरावा मिळाला तर त्याला कधीही माफ करणार नाही' असं त्या म्हणाल्या होता. .कोण आहे कोमल राणी स्वर्णकर?कोमल राणी स्वर्णकर ही उत्तर प्रदेशामधील अभिनेत्री आहे. ती लवकरच 'Roopa' या सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करण्याच्या तयारीत आहे. .हर्षवर्धन राणे 'या' बॉलिवूड अभिनेत्रीसोबत रिलेशनशिपमध्ये? पुण्याजवळील पानशेतमध्ये दोघांची गुपचूप ट्रिप? एका पोस्टने वाढली चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.