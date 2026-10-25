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‘आम्ही हिंदू आहोत, आमच्याकडे घटस्फोट होत नाही' कोमल रानी स्वर्णकारसोबत अफेअरवर गोविंदांने अखेर सोडलं मौन; म्हणाला...

GOVINDA REACTS TO DIVORCE RUMOURS WITH WIFE SUNITA AHUJA: गोविंदाने एबीपी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सुनीता आहुजासोबतच्या नात्यावर आणि घटस्फोटाच्या चर्चांवर भाष्य केलं. ‘आमच्याकडे घटस्फोट हा शब्दच नाही,’ असं म्हणत त्याने काय सांगितलं? जाणून घ्या.
GOVINDA ON SUNITA

GOVINDA ON SUNITA

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

GOVINDA CALLS SUNITA AHUJA HIS FIRST LOVE IN LATEST INTERVIEW: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आपल्या अभिनयासह हटके डान्ससाठी सुद्धा ओळखला जातो. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. नायक, खलनायक, सगळ्या भूमिकेत गोविंदा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. दरम्यान अशातच गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या अफेअरच्या चर्चा सुरु आहेत. पत्नी सुनीता आहुजा यांनी विवाहबाह्य संबंधाबाबत अनेक दावे केलेत. परंतु नेहमीच गोविंदाने होणारे आरोप फेटाळले आहेत. अशातच आता त्याने एका मुलाखतीत पुन्हा सगळ्या चर्चांवर आपली भूमिका मांडलीय.

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