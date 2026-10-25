‘आम्ही हिंदू आहोत, आमच्याकडे घटस्फोट होत नाही' कोमल रानी स्वर्णकारसोबत अफेअरवर गोविंदांने अखेर सोडलं मौन; म्हणाला...

GOVINDA CALLS SUNITA AHUJA HIS FIRST LOVE IN LATEST INTERVIEW: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आपल्या अभिनयासह हटके डान्ससाठी सुद्धा ओळखला जातो. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. नायक, खलनायक, सगळ्या भूमिकेत गोविंदा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. दरम्यान अशातच गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या अफेअरच्या चर्चा सुरु आहेत. पत्नी सुनीता आहुजा यांनी विवाहबाह्य संबंधाबाबत अनेक दावे केलेत. परंतु नेहमीच गोविंदाने होणारे आरोप फेटाळले आहेत. अशातच आता त्याने एका मुलाखतीत पुन्हा सगळ्या चर्चांवर आपली भूमिका मांडलीय. .गोविंदाने नुकतीच एबीपी न्यूजला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्याने सुनीता आहुजासोबतच्या नात्याबद्दल भाष्य केलय. रानी स्वर्णकारसोबतच्या कथित अफेअरच्या आरोपांबद्दल भाष्य केलं. .या मुलाखतीत गोविंदाने सुनीता वेगळं राहण्याच्या निर्णयाबद्दल आणि घटस्फोटाच्या चर्चांबद्दलही प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला की, 'सुनीता जे काही करत आहे, ते मुलांसाठी करत आहे. तसंच सुनीता हे माझं पहिलं प्रेम असल्याचं' सांगत गोविंदाने प्रेम ही काही खेळण्याची गोष्ट नसल्याचंही स्पष्ट केलं..मुलाखतीत पुढे गोविंदाने म्हणाला की, 'सुनीता भाग्यवान आणि लक्ष्मी आहे. तिचा माझ्या आयुष्यातील यशामध्ये मोठा वाटा आहे. यावेळी मुलाखतीत गोविंदाला घटस्फोटाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्याने, ‘तो घेतला... घ्यावाच लागेल. कसा नाही घेणार?’ असं उत्तर दिलं..यानंतर त्याला हा निर्णय धमकीमुळे घेतला जाणार आहे की प्रेमामुळे, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर गोविंदा म्हणाला, ‘नाही, नाही. आम्ही हिंदू माणसं आहोत आणि आमच्याकडे घटस्फोट हा शब्दच नाही. आमच्यामध्ये सर्व व्यवस्था आहेत.’.'एक होती चिऊ एक होता काऊ...' डॉ. नेनेंसाठी हे सातारी शैलीत माधुरीचा हटके उखाणा, Video पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.