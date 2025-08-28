आम्हाला कोणी वेगळं नाही करु शकतं, गणेशोत्सवात गोविंदा-सुनिता एकत्र, सुनीता म्हणाली...'गोविंदा फक्त माझाय.'

1 गणेशोत्सवात गोविंदा आणि सुनिता एकत्र दिसले व सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.2 गोविंदाने मुलं टीना आणि यशसाठी आशीर्वाद मागितले.3 सुनिताने घटस्फोटाच्या अफवांना फेटाळून लावलं आणि नातं अबाधित असल्याचं स्पष्ट केलं.. गणेश चतुर्थीच्या खास निमित्ताने बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा आणि त्यांची पत्नी सुनिता आहुजा या दोघांनी एकत्र येत गणरायाची प्राणप्रतिष्ठा केली. यावेळी दोघांनीही सर्वांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या तसेच आपल्या मुलं टीना आणि यश यांच्यासाठी आशीर्वाद मागितले..मीडियाशी बोलताना गोविंदा म्हणाला की, 'याहून मोठा क्षण काही असूच शकत नाही. गणरायाच्या कृपेनं कुटुंबातील सगळ्या अडचणी दूर होत आहेत. आमची प्रार्थना आहे की आपण सगळे मिळून, शांततेनं जीवन जगावं. आपण असेच एकत्र राहूया.'.गोविंदांनी पुढे आपल्या मुलांचा टीना आणि यशचा उल्लेख करत म्हटलं, "मी खासकरून टीना आणि यशसाठी तुमचा आशीर्वाद मागतोय. तुम्ही त्यांना साथ द्या, पाठबळ द्या. मी बप्पाकडे त्यांच्या यशासाठी प्रार्थना करतो. तुमचं प्रेम आणि आशीर्वादामुळे त्यांचं नाव माझ्याहूनही मोठं व्हावं.".घटस्फोटाच्या अफवांवर सुनिताचं प्रत्युत्तरयावेळी मीडियाकडून चालू असलेल्या चर्चेबद्दल प्रश्न विचारला असता सुनिता म्हणाल्या, 'तुम्ही कंट्रोव्हर्सी ऐकायला आलात की ‘गणपती बाप्पा मोरया’ म्हणायला आलात? काहीही कंट्रोव्हर्सी नाही.' तसंच "जर आम्ही वेगळे असतो तर आज इथे एकत्र दिसलो असतो का? आम्हाला कुणी वेगळं करू शकत नाही. माझा नवरा फक्त माझाच आहे. तोपर्यंत आम्ही काही बोलत नाही, तोपर्यंत कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका." असं त्यांनी माध्यमांना विनंती केलीय..गेल्या काही दिवसांपासून गोविंदा आणि सुनिता यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा जोरात होत्या. सुनिताच्या यूट्यूब व्लॉगनंतर या बातम्यांना अधिक जोर आला होता. मात्र अलीकडेच त्यांनी स्पष्ट केलं की, गोविंदासारखं प्रेम त्यांना कुणीच करू शकत नाही आणि दोघांचे नाते अबाधित आहे..FAQs.गणेशोत्सवात गोविंदा आणि सुनिता कुठे दिसले?गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने दोघांनी एकत्र प्राणप्रतिष्ठा केली आणि शुभेच्छा दिल्या..गोविंदाने आपल्या मुलांसाठी काय सांगितलं?त्यांनी टीना आणि यशसाठी आशीर्वाद मागितले आणि त्यांच्या यशासाठी प्रार्थना केली..घटस्फोटाच्या अफवांवर सुनिताने काय उत्तर दिलं?सुनिताने स्पष्ट केलं की, "गोविंदा फक्त माझाच आहे" आणि अफवा खोट्या आहेत..घटस्फोटाच्या चर्चा कशामुळे सुरू झाल्या? सुनिताच्या यूट्यूब व्लॉगमुळे या अफवांना उधाण आलं होतं..हाऊ रोमँटिक! अर्जुनने गुढघ्यावर बसून सायलीला केलं प्रपोज, म्हणाला, 'सात नाहीतर सत्तर जन्म मला सायलीच पाहिजे'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.