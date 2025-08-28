Premier

आम्हाला कोणी वेगळं नाही करु शकतं, गणेशोत्सवात गोविंदा-सुनिता एकत्र, सुनीता म्हणाली...'गोविंदा फक्त माझाय.'

Govinda and Sunita Celebrate Ganesh Chaturthi Together, Deny Divorce Rumours:गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आणि त्यांची पत्नी सुनिता आहुजा यांनी एकत्र येत गणरायाची प्राणप्रतिष्ठा केली. तसंच घटस्फोटाच्या अफवांवर सुनिताने स्पष्ट उत्तर देत "गोविंदा फक्त माझाच आहे" असं म्हटलं.
Govinda and Sunita Celebrate Ganesh Chaturthi Together, Deny Divorce Rumours
Govinda and Sunita Celebrate Ganesh Chaturthi Together, Deny Divorce Rumoursesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 गणेशोत्सवात गोविंदा आणि सुनिता एकत्र दिसले व सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.

2 गोविंदाने मुलं टीना आणि यशसाठी आशीर्वाद मागितले.

3 सुनिताने घटस्फोटाच्या अफवांना फेटाळून लावलं आणि नातं अबाधित असल्याचं स्पष्ट केलं.

Loading content, please wait...
Divorce
bollywood
viral
bollywood celebrities
instagram
govinda
Ganesh Celebration
instagram post
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com