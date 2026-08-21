मुन्नाभाई M.B.B.S. मधली सुमन आठवतेय? 45 व्या वर्षीही सिंगल आहे ग्रेसी सिंह, आता काय करते?

GRACY SINGH LAGAAN GAURI ACTRESS CURRENT LIFE: ग्रेसी सिंह ही बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध अभिनेत्रींपैकी एक होती. लगान सिनेमातील गौरीच्या भूमिकेनंतर ती घराघरात पोहचली. तिने आमिर खान, अजय देवगन, संजय दत्त आणि आमिताभ बच्चन यांसारख्या मोठ्या कलाकारांसोबत काम केलय. आमिर खान आणि ग्रेसी यांचा लगान सिनेमा तर सुपर-डुपर ठरला. या सिनेमाला ऑस्करसाठी नामांकर सुद्धा मिळालं. परंतु तरीही ग्रेसी हळू हळू सिनेसृष्टीतून गायब झाली. .ग्रेसीनं तिच्या करिअरची सुरुवात एका डान्सरपासून केली होती. तसंच १९९७ मध्ये 'अमानत' या मालिकेतून तिने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. सुपरहिट सिनेमा 'लगान: वन्स अपॉन ए टाइम इन इंडिया'मध्ये काम केल्यानंतर तिची प्रसिद्धी अधिकच वाढली. सिनेमातील तिचा साधा-भोळा स्वभाव प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. यानंतर तिने 'मदर इंडिया' 'सलाम बॉम्बे'सारखे सुपरहिट सिनेमे केले. तसंच मुन्नाबाई एमबीबीएसमधील तिची सुमनची भूमिका सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड भावली..त्यानंतर ग्रेसी सिंह गंगाजल या सिनेमात सुद्धा पहायला मिळाली. या सिनेमांनंतर तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते झाले. परंतु तिने कालांतराने बॉलिवूडला राम-राम केलं. ग्रेसीनं अरमान सिनेमात अनिल कपूर आणि अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत सुद्धा काम केलं. चंचल, देशद्रोही आणि देख भाई देख यासारख्या सिनेमात सुद्धा ती पहायला मिळाली. परंतु कालांतराने तिचे अनेक सिनेमे फ्लॉप होऊ लागले. त्यामुळे तिने सिनेसृष्टीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. .आता काय करते ग्रेसी?गेल्या काही वर्षांपासून ग्रेसी सिंह आध्यात्मिक क्षेत्राकडे अधिक वळल्याचं पाहायला मिळतं. ती ब्रह्माकुमारीज या आध्यात्मिक संस्थेशी जोडली गेली आहे. अभिनय आणि प्रसिद्धीपेक्षा आयुष्यातील मानसिक समाधान आणि अध्यात्माला अधिक महत्त्व दिल्याचं तिने अनेक वेळा सांगितलं आहे. आज वयाच्या ४५ व्या वर्षीही ग्रेसी सिंह सिंगल आहे..‘गोविंदा-कोमल रानी लग्न करणार होते’ सुनीता आहूजाचा मोठा खुलासा, राखी सावंतसमोर म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.