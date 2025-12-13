Gulshan Kumar यांच्या हत्येचं रहस्य २८ वर्षांनंतर उघड, मृत्यूच्या दीड वर्षाआधीच रचला होता कट, तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितली आतली गोष्ट

टी-सीरीजचे संस्थापक गुलशन कुमार यांची हत्या ही नव्वदच्या दशकातील सर्वांत मोठ्या खळबळजनक घटनांपैकी एक मानली जाते. ऑगस्ट १९९७ मध्ये मुंबईच्या जोगेश्वरी भागात असलेल्या जितेश्वर महादेव मंदिरासमोर दुपारीच त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. दररोज सकाळी मंदिरात दर्शन घेणे हे त्यांच्या नित्यनेमाचा भाग होते. हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर एकूण सोळा गोळ्या झाडल्या होत्या. या घटनेने संपूर्ण बॉलीवूड आणि संगीत क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली होती. आता या हत्येला अठ्ठावीस वर्षे उलटून गेल्यानंतर काही महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत..राकेश मारिया यांचा महत्त्वाचा खुलासामाजी आयपीएस अधिकारी राकेश मारिया यांनी हा महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या तपासात महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळलेले मारिया यांनी नुकतेच युट्यूबर राज शमानी यांच्या पॉडकास्टमध्ये याबाबत बोलताना धक्कादायक माहिती दिली. त्यांच्या मते, गुलशन कुमार यांच्या हत्येचा कट त्यांच्या मृत्यूच्या अंदाजे दीड वर्ष आधी म्हणजे एप्रिल १९९६ मध्येच रचला गेला होता. एका रात्री पहाटे तीन वाजता त्यांच्या घरी लँडलाइनवर एक अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला. त्या व्यक्तीने थेट सांगितले की, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम गुलशन कुमार यांची हत्या करण्याचे नियोजन करत आहे. विशेष म्हणजे, ही हत्या त्यांच्या रोजच्या दर्शनासाठी ज्या शिव मंदिरात ते जात असत, त्या मंदिराबाहेरच घडवण्यात येणार होती..Video : मेस्सीला भेटताच शाहरुखच्या मुलाने काय केलं? किंग खान आणि स्टार फुटबॉलपटूची भेट Viral !.घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला-ही माहिती मिळताच राकेश मारिया यांनी तातडीने काही पावले उचलली. त्यांनी चित्रपट निर्माते महेश भट्ट यांच्याशी संपर्क साधला आणि गुलशन कुमार यांना त्या दिवशी घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यास सांगितले. तसेच मुंबई क्राइम ब्रँचला याबाबत सूचना दिल्या आणि गुलशन कुमार यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली. मारिया यांच्या म्हणण्यानुसार, हा इशारा मिळाल्यानंतर बराच कालावधी काहीही घडले नाही. त्यामुळे हळूहळू सतर्कता कमी झाली आणि सुरक्षेची व्यवस्था सैल पडली..एकटेच मंदिरात दर्शनासाठी गेलेगुलशन कुमार यांचा नोएडा येथे कॅसेट उत्पादन कारखाना होता, तिथे त्यांना चांगली सुरक्षा मिळत होती. मात्र मुंबईत मात्र कालांतराने ही व्यवस्था कमी झाली. एका सणासुदीच्या काळात त्यांच्या बहुतांश सुरक्षा रक्षकांना रजा मंजूर झाली होती. त्यामुळे ते एकटेच मंदिरात दर्शनासाठी गेले. नेमके त्याच वेळी हल्लेखोरांनी संधी साधली आणि मंदिराबाहेरच त्यांच्यावर गोळीबार केला. जेव्हा मारिया यांना हत्येची बातमी कळली, तेव्हा त्यांना मोठा धक्का बसला. कारण त्यांना वाटत होते की, गुलशन कुमार यांच्याकडे अद्याप पुरेशी सुरक्षा आहे..अठ्ठावीस वर्षांनंतरही चर्चेचा विषय राकेश मारिया यांच्या या खुलाशामुळे गुलशन कुमार हत्याकांडातील अनेक गूढ बाजू समोर आल्या आहेत. दीड वर्ष आधीच मिळालेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने आणि सुरक्षेची व्यवस्था कमी झाल्याने ही घटना घडली, असे चित्र दिसते. अठ्ठावीस वर्षांनंतरही या प्रकरणातील हे नवे तपशील चर्चेचा विषय ठरले आहेत..गुलशन कुमार विनवणी करत राहिले पण गँगस्टर्सनी जीव घेतलाच; 'या' संगीतकाराच्या ईर्ष्येने कुटूंब उद्ध्वस्त !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.