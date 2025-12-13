Premier

Gulshan Kumar यांच्या हत्येचं रहस्य २८ वर्षांनंतर उघड, मृत्यूच्या दीड वर्षाआधीच रचला होता कट, तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितली आतली गोष्ट

टी-सीरीजचे संस्थापक गुलशन कुमार यांच्या हत्येबाबत माजी आयपीएस अधिकारी राकेश मारिया यांनी केलेल्या नव्या खुलाशामुळे अंडरवर्ल्ड धमकी, दुर्लक्षित इशारे आणि सुरक्षेतील त्रुटी पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी
टी-सीरीजचे संस्थापक गुलशन कुमार यांची हत्या ही नव्वदच्या दशकातील सर्वांत मोठ्या खळबळजनक घटनांपैकी एक मानली जाते. ऑगस्ट १९९७ मध्ये मुंबईच्या जोगेश्वरी भागात असलेल्या जितेश्वर महादेव मंदिरासमोर दुपारीच त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. दररोज सकाळी मंदिरात दर्शन घेणे हे त्यांच्या नित्यनेमाचा भाग होते. हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर एकूण सोळा गोळ्या झाडल्या होत्या. या घटनेने संपूर्ण बॉलीवूड आणि संगीत क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली होती. आता या हत्येला अठ्ठावीस वर्षे उलटून गेल्यानंतर काही महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत.

