बॉलिवूड अभिनेता इम्रान हाश्मी (Emraan Hashmi) याचा बहुप्रतीक्षित अॅक्शन-रोमँटिक थ्रिलर चित्रपट 'गन मास्टर जी९' (Gun Master G9) शुक्रवारी (२७ नोव्हेंबर) देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. .या चित्रपटाच्या निमित्ताने इम्रान हाश्मी, दिग्दर्शक आदित्य दत्त आणि संगीतकार हिमेश रेशमिया ही 'आशिक बनाया आपने'ची प्रसिद्ध त्रयी पुन्हा एकत्र आली असून, पहिल्या दिवशीच प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर चित्रपटाबाबत आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत..Mirzapur Fame Brahma Mishra : ज्याने संपूर्ण देशाला खळखळून हसवलं, त्याचा शेवट मात्र अत्यंत वेदनादायी! घरात एकटे असताना नेमकं काय घडलं? 'मिर्झापूर'मधील 'ललित'च्या मृत्यूची हादरवणारी कहाणी!.'परिपूर्ण देसी मसाला चित्रपट'; प्रेक्षकांना कसा वाटला सिनेमा?चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर अनेक प्रेक्षकांनी 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपली मते मांडली आहेत :इम्रान हाश्मीचा दमदार अंदाज: एका प्रेक्षकाने चित्रपटाचे कौतुक करताना म्हटले की, इम्रान हाश्मीच्या दमदार अभिनयामुळे त्याच्या जुन्या सुपरहिट चित्रपटांची आठवण ताजी होते.जेनेलिया आणि अपारशक्तीची चर्चा: या चित्रपटात जेनेलिया देशमुखने 'आरती' ही भूमिका अत्यंत सुंदर साकारली असून तिचे सौंदर्य आणि अभिनय प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहे. तर अपारशक्ती खुरानाने साकारलेला 'देशू राठी' हा खलनायकही प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.दिग्दर्शन आणि मनोरंजन: दुसऱ्या एका युजरने 'गन मास्टर जी९'ला "परिपूर्ण देसी मसाला चित्रपट" म्हटले असून दिग्दर्शक आदित्य दत्त यांनी अॅक्शन, रोमान्स आणि मनोरंजनाची उत्तम मेजवानी दिली असल्याचे मत व्यक्त केले..Bihar Bizarre Thefts : विश्वास बसणार नाही पण खरं आहे! ६० फुटी लोखंडी पूल, संपूर्ण तलाव, मोबाईल टॉवर अन् चक्क रेल्वे इंजिन चोरीला; बिहारमधील अजब घटनांनी देशभरात खळबळ!.हिमेशचे संगीत आणि मिथुन चक्रवर्तींचा संदर्भया चित्रपटातील हिमेश रेशमियाचे संगीत प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरले आहे. विशेष म्हणजे १९७९ मध्ये आलेल्या मिथुन चक्रवर्ती यांच्या 'सुरक्षा' चित्रपटातील 'गन मास्टर जी-९' या प्रसिद्ध पात्रावरून प्रेरित होऊन निर्माता दीपक मुकुट, संगीता अहीर आणि हुनर मुकुट यांनी हा चित्रपट तयार केला आहे. एकंदरीत, पहिल्या दिवशी प्रेक्षकांकडून चित्रपटाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.