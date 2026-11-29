NETIZENS REACT TO AVNEET KAUR'S SPECIAL DANCE PERFORMANCE: इमरान हाश्मी आणि जिनिलिया यांचा गनमास्टर G9 हा अॅक्शन थ्रिलर सिनेमा सध्या चर्चेत आहे. या सिनेमाची बॉक्स ऑफिसवर हवी तशी सुरुवात झाली नाही, तर दुसरीकडे सिनेमातील एका डान्सवरून नवा वाद निर्माण झालाय. अभिनेत्री अवनीत कौरच्या स्पेशल डान्स नंबरचे काही सीन्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यांच्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. .अवनीतच्या डान्समधील स्टेप्स आणि तिने केलेल्या डान्सवर काही सोशल मिडिया युजर्सनी आक्षेप घेतलाय. त्यांनी अवनीतचा डान्स अश्लील असल्याचं म्हणत निर्मात्यांवर प्रश्न उपस्थित केलेत. एका युजरने लिहलं की, अवनीत नुकतीच २५ वर्षांची झाली असून तिला अशा प्रकारचा डान्स करण्याची काय गरज? असा सवाल उपस्थित केलाय. .या वादात काही नेटकऱ्यांनी अवनीतच्या आधीच्या कामाचाही उल्लेख केला आहे. बालकलाकार म्हणून तिने मनोरंजनविश्वात सुरुवात केली होती. 'अलादीन' आणि 'मर्दानी'सारख्या प्रोजेक्टमधील तिच्या कामाची आठवण करून देत काही युजर्सनी तिच्या सध्याच्या करिअर निवडीवर नाराजी व्यक्त केली..दरम्यान, चित्रपटाच्या कमाईबाबत बोलायचे झाल्यास 'गनमास्टर G9'ला बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसल्याची माहिती आहे. या चित्रपटात इमरान हाश्मी, जिनिलिया देशमुख आणि अपारशक्ती खुराना यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. .जेनिलियाच्या मुलांच्या ताटात रोज असतो 'हा' पदार्थ, म्हणाली, 'याशिवाय त्यांचं जेवणच पूर्ण होत नाही'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.