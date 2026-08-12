Scam 2010 Marathi Actor: SCAM 2010 मध्ये झळकणार मराठमोळा चेहरा; तुम्ही ओळखलंत का या अभिनेत्याला? पत्नी गाजवतेय मराठी मालिका

यापूर्वी अनेक मराठी कलाकारांनी बॉलिवूडमध्ये आपल्या अभिनयाचा झेंडा रोवलाय. त्यांच्या उत्तम कामगिरीसाठी त्यांना कौतुकही मिळालंय. प्रिया बापट, सई ताम्हणकर, अमृता खानविलकर, सिद्धार्थ जाधव, वैभव तत्ववादी असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर तिथे नाव कमावलंय. आता या यादीत आणखी एक नाव जोडलं जाणार आहे. नुकताच हंसल मेहता यांच्या 'स्कॅम २०१०' या सीरिजचा पहिला लूक समोर आलाय. महत्वाचं म्हणजे यात लोकप्रिय मराठी अभिनेता मुख्य भूमिका साकारताना दिसणार आहे. या अभिनेत्याची पत्नी मराठी मालिकांमधील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. कोण आहे तो?.'स्कॅम २०१०' या हिंदी सिरींजमधील पहिला लूक समोर आलाय. मात्र त्याचं पोस्टर पाहून अनेकांनी त्याला ओळखलंच नाहीये. यात अभिनेत्याने डोळ्याला गॉगल, मिशी, काळा- पांढरा सूट असा लूक केलाय. हा अभिनेता आहे ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’, ‘दृश्यम’, ‘देवमाणूस’ अशा दमदार चित्रपटात मुख्य भूमिकांमध्ये झळकलेला अभिनेता सिद्धार्थ बोडके. सिद्धार्थने ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती जी चांगलीच गाजली होती. यात तो ‘सहारा इंडिया परिवार’चे संस्थापक सुब्रत रॉय यांची भूमिका साकारणार आहे. तमाल बंद्योपाध्याय यांच्या ‘सहारा: द अनटोल्ड स्टोरी’ या पुस्तकावर आधारित ही सीरिज असेल..२००० च्या सुरुवातीला सुब्रत रॉय यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते. २०१४ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली. २०२३ मध्ये त्यांचं निधन झालं. ‘स्कॅम २०१०’ ही भारतीय आर्थिक घोटाळ्यांवर आधारित फ्रँचायझीमधील तिसरी सीरिज आहे. ‘स्कॅम १९९२: द हर्षद मेहता स्टोरी’ आणि ‘स्कॅम २००३: द तेलगी स्टोरी’ या दोन्ही सीरिज याच फ्रँचायजीच्या भाग आहेत. सिद्धार्थचा हा लूक पाहून प्रेक्षक त्याचं कौतुक करत आहेत. तर त्याची पत्नी तितिक्षा तावडे हिनेदेखील पतीसाठी 'माझा माणूस' अशी प्रतिक्रिया दिलीये. सोबतच अनेक कलाकारांनी देखील त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. .मला आजही महागड्याच.... मोहसीनने दुसऱ्या पत्नीसोबत फोटो शेअर करताच उर्मिला मातोंडकरने मारला टोमणा; पोस्ट करत म्हणाली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.