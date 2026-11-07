अवघ्या २ कोटींचं बजेट, जगभरात ४५० कोटींची कमाई; 'हनुमान अंश' आता ओटीटीवर होणार रिलीज, कुठे पाहता येणार?

चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट होण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचं बजेट असणं गरजेचं नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. २०२६ मधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक म्हणजे 'हनुमान अंश'. अवघ्या २ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने जगभरात तब्बल ४५० कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केल्याचा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, सुरुवातीच्या काही आठवड्यांत चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र, त्यानंतर चित्रपटाच्या कमाईचा आलेख झपाट्याने वाढला आणि त्याने अनपेक्षित यश मिळवलं..विशाल चतुर्वेदी दिग्दर्शित 'हनुमान अंश' हा चित्रपट ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात एका सामान्य तरुणाचा असामान्य आध्यात्मिक प्रवास दाखवण्यात आला आहे. लक्ष्मी नारायण शर्मा नावाच्या तरुणाच्या आयुष्यात एक दुःखद घटना घडते आणि त्यानंतर त्याचं संपूर्ण आयुष्य बदलून जातं. या घटनेनंतर तो जीवनातील अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करतो. या शोधातून तो हळूहळू अध्यात्माच्या मार्गाकडे वळतो..पुढे हाच लक्ष्मी नारायण शर्मा भारतातील प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक असलेल्या नीम करोली बाबा यांच्या रूपात कसा ओळखला जाऊ लागतो, याची कथा चित्रपटातून मांडण्यात आली आहे. चित्रपटातील आध्यात्मिक विषय आणि कथानकाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. सुरुवातीला संथ असलेली कमाई नंतर वाढत गेली आणि चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवलं..'हनुमान अंश' ओटीटीवर कधी आणि कुठे पाहता येणार?चित्रपटगृहांमध्ये यशस्वी कामगिरी केल्यानंतर आता 'हनुमान अंश' डिजिटल प्रदर्शनासाठी सज्ज झाला आहे. ज्या प्रेक्षकांना हा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहता आला नाही, त्यांना आता घरबसल्या तो पाहण्याची संधी मिळणार आहे. 'हनुमान अंश' हा चित्रपट २७ नोव्हेंबर २०२६ पासून सोनीलिव्ह या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होणार आहे. त्यामुळे नीम करोली बाबा यांच्या जीवनप्रवासावर आधारित हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..रणबीर कपूरच्या 'रामायणम्'चा बॉक्स ऑफिसवर धमाका; IMAX 3D शोज हाऊसफुल्ल, २ दिवसात केली छप्परफ़ाड कमाई, वाचा आकडा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.