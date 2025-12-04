Premier

आमिर खान प्रोडक्शन्सची नवी सरप्राईज भेट, वीर दासची ‘हॅपी पटेल’ या तारखेला होणार रिलीज !

Happy Patel Movie Release Date : हॅपी पटेल हा नवीन सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. वीर दासने या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
kimaya narayan
Bollywood News : आमिर खानच्या नवीन धमाकेदार गुप्तहेर चित्रपट हॅपी पटेल ची घोषणा अखेर करण्यात आली आहे. हा चित्रपट वीर दासच्या दिग्दर्शकीय पदार्पणाचा टप्पा ठरतो, ज्यात वीर दास आणि मोना सिंग लीड रोलमध्ये दिसणार आहेत. शीर्षक जितकं मजेदार आहे, तसंच मेकर्सनी रिलीज केलेलं अनाउन्समेंट व्हिडिओही तितकंच मजेदार आहे, ज्यात आमिर खान आणि वीर दास दिसतात.

