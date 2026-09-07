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बापरे! राणादाने घटवलं तब्बल २५ किलो वजन, व्यायामाबद्दल बोलताना हार्दिक जोशी म्हणाला...

TUJHYAT JEEV RANGALA FAME HARDIK JOSHI LOSES 25 KG WEIGHT:'तुझ्यात जीव रंगला' फेम हार्दिक जोशीने राणादाच्या भूमिकेसाठी वाढवलेलं वजन आता तब्बल २५ किलोने कमी केलं आहे. व्यायाम आणि फिटनेसबद्दल त्याने सांगितलेली खास गोष्ट जाणून घ्या.
HARDIK JOSHI LOSES 25 KG WEIGHT

HARDIK JOSHI LOSES 25 KG WEIGHT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

HARDIK JOSHI NEVER SKIPS HIS WORKOUT EVEN AFTER LONG SHOOTING HOURS: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता हार्दिक जोशी 'राणादा' म्हणून ओळखला जातो. 'तुझ्यात जीव रंगला' या झी मराठीवरील मालिकेतून तो घराघरात पोहचला. त्याचा हटके अभिनय, साधेपणा आणि अंजलीबाईंवर असलेलं प्रेम सगळंकाही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं. दरम्यान या भूमिकेसाठी हार्दिकने जवळपास ३० ते ३२ किलो वजन वाढवलं होतं. अनेक वर्ष तो त्या रुपातच पहायला मिळाला होता. दरम्यान आता हार्दिकने २५ किलो वजन कमी केलय.

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