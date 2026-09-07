बापरे! राणादाने घटवलं तब्बल २५ किलो वजन, व्यायामाबद्दल बोलताना हार्दिक जोशी म्हणाला...

HARDIK JOSHI NEVER SKIPS HIS WORKOUT EVEN AFTER LONG SHOOTING HOURS: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता हार्दिक जोशी 'राणादा' म्हणून ओळखला जातो. 'तुझ्यात जीव रंगला' या झी मराठीवरील मालिकेतून तो घराघरात पोहचला. त्याचा हटके अभिनय, साधेपणा आणि अंजलीबाईंवर असलेलं प्रेम सगळंकाही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं. दरम्यान या भूमिकेसाठी हार्दिकने जवळपास ३० ते ३२ किलो वजन वाढवलं होतं. अनेक वर्ष तो त्या रुपातच पहायला मिळाला होता. दरम्यान आता हार्दिकने २५ किलो वजन कमी केलय. .हार्दिकने नुकतची 'कर्मा टॉक्स'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तो म्हणाला की, 'जोपर्यंत पायात ताकद आहे, तोपर्यंत काम करावं. तुम्ही ११-१२ तास किंवा २४ तास काम करा, परंतु जेव्हा तुमचे हात-पाय थकतील तेव्हा तुम्हाला हे शक्य होणार नाही. परंतु हे सगळं करताना स्वत:च्या तब्येतीकडे लक्ष द्या. जे काम करताय ते आनंदाने करा.'.पुढे स्वत:बद्दल बोलताना हार्दिक म्हणाला, 'मला व्यायामाची खूप आवड आहे. कुठेही जायचं असलं तरी लोकेशनवर आधीच दोन दिवस जातो. तिथं जीम शोधतो. मग ती जीम छोटी असो किंवा मोठी मी व्यायामाला ब्रेक देत नाही. तुझ्यात जीव रंगलाच्या सेटवर असंच व्हायचं. १८ तास शुटिंग केल्यानंतर मी २ तास जीमला जायचो. काहीही झालं तर व्यायाम करायचो. त्याने मला फ्रेश वाटतं.' असं हार्दिक म्हणाला. .२०१६ मध्ये राणादाच्या भूमिकेसाठी मी ३० किलो वजन वाढवलं होतं. आता त्याला दहा वर्ष झाली आहेत. या काळात मी जवळपास २५ वर्ष वजन कमी केलय. आपल्यातही तो वेगळेपणा बदल जाणवायला हवा. राणादा साकारण्याआधी माझं वजन कमीचं होतं. मी पार्टीवगैरे करत नाही, मला व्यसन सुद्धा नाही. मला घरातल्या लोकांसोबत वेळ घालवायला आवडतं. तसंच मला फिरण्याची सुद्धा आवड आहे. असं हार्दिकने एका मुलाखतीत सांगितलं. .नवरा असावा तर असा! 'स्वतः भांडी घासतात, किचनही साफ करतात'; पतीबद्दल बोलताना श्रेया घोषाल म्हणाली...'त्यांनी मला कधीच...'\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.