जंगल, संघर्ष आणि नात्यांची हृदयस्पर्शी कहाणी सांगणार 'अरण्य'; सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित

नक्षलवाद, संघर्षमय जीवन, नात्यांमधील गुंतागुंत आणि बाप-लेकीच्या नात्याची भावनिक कहाणी मांडणारा चित्रपट.गडचिरोलीच्या जंगलात प्रत्यक्ष चित्रित झाल्याने सिनेमाला अस्सलतेचा आणि वास्तवाचा स्पर्श मिळाला आहे.विदर्भी लहेजा, जंगलातील दृश्ये आणि स्थानिक वातावरणामुळे प्रेक्षकांना प्रत्यक्ष जंगलात जगल्याचा अनुभव येईल..Marathi Entertainment News : सत्य घटनांनी प्रेरित 'अरण्य' या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून त्याने प्रेक्षकांच्या मनात प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली आहे. संघर्षमय जीवनाची झुंज, नक्षलवादाने उद्ध्वस्त होत चाललेले आयुष्य, नात्यांमधील गुंतागुंत आणि जंगलातील धडकी भरवणारा वास्तव संघर्ष या ट्रेलरमध्ये प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे. केवळ थरारक कथा नव्हे तर बाप-लेकीच्या नात्याची भावनिक गुंफण प्रेक्षकांच्या काळजाला भिडेल, अशी झलक ट्रेलरमध्ये दिसत आहे. .विशेष म्हणजे हा चित्रपट गडचिरोलीच्या खऱ्या जंगलात प्रत्यक्ष चित्रित करण्यात आला असल्याने त्याला अस्सलतेचा स्पर्श लाभला आहे. स्थानिक विदर्भी लहेजा, जंगलातील वास्तव दृश्ये आणि स्थानिक वातावरणामुळे चित्रपटाला जिवंतपणा आला असून प्रेक्षकांना हा अनुभव केवळ पडद्यावरचा सिनेमा न वाटता, प्रत्यक्ष जंगलात जगलेला प्रवास वाटेल..निर्माते शरद पाटील म्हणाले, '' 'अरण्य' हा आमच्यासाठी एक जाणीव आहे. आम्हाला सुरुवातीपासून हे माहीत होतं की 'अरण्य'चा प्रवास सोपा नाही, कारण जंगलात प्रत्यक्ष शूट करणं ही एक मोठी धाडसाची गोष्ट आहे. परंतु त्यातूनच या सिनेमाला खरी ताकद मिळाली. या चित्रपटात सत्य, भावनिकता आणि थरार एकत्र गुंफला गेला आहे. मला खात्री आहे की, हा अनुभव प्रेक्षकांच्या मनात दीर्घकाळ घर करून राहील. सत्य घटनांनी प्रेरित ही कहाणी आणि जंगलातील थरारक प्रवास प्रेक्षकांना नक्कीच एक वेगळा आणि लक्षात राहणारा सिनेमॅटिक अनुभव देईल.'' .एस. एस. स्टुडिओ आणि एक्स्पो प्रस्तुत, अदिक फिल्म्सच्या साहाय्याने, अमोल दिगांबर करंबे लिखित व दिग्दर्शित या चित्रपटात हार्दिक जोशी, वीणा जगताप, हिृतीका पाटील, विजय निकम, सुरेश विश्वकर्मा, चेतन चावडा आणि अमोल खापरे यांच्या प्रमुख भूमिका असून, निर्माते शरद पाटील आणि अंजली पाटील आहेत. येत्या १९ सप्टेंबरला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..FAQs :Q1. 'अरण्य' चित्रपट कोणत्या विषयावर आधारित आहे?→ नक्षलवाद, संघर्षमय जीवन आणि बाप-लेकीच्या भावनिक नात्याभोवती ही कथा फिरते.Q2. या चित्रपटाची खासियत काय आहे?→ गडचिरोलीच्या खऱ्या जंगलात प्रत्यक्ष चित्रीकरण केल्यामुळे त्याला अस्सलतेचा स्पर्श लाभला आहे.Q3. ट्रेलरमध्ये कोणते मुद्दे दाखवले गेले आहेत?→ जंगलातील वास्तव संघर्ष, उद्ध्वस्त होत चाललेले आयुष्य आणि भावनिक नातेसंबंध.Q4. प्रेक्षकांना हा चित्रपट कसा अनुभव देणार आहे?→ पडद्यावर सिनेमा पाहतोय असं न वाटता, प्रत्यक्ष जंगलात घडणारा प्रवास अनुभवण्यासारखा वाटेल.Q5. या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य इतर मराठी चित्रपटांपेक्षा वेगळं कशामुळे आहे?→ अस्सल लोकेशन्स, स्थानिक लहेजा आणि वास्तव घटनांवर आधारित कथा यामुळे हा चित्रपट वेगळा ठरतो..