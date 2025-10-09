वडील गेले, लग्न नाही, मुलं नाहीत... हर्षदा खानविलकर यांनी सांगितलं कोण असेल त्यांची म्हातारपणाची काठी?

आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या त्यांच्या लाडक्या आऊ म्हणजेच अभिनेत्री हर्षदा खानविलकर या सध्या झी मराठीवरील 'लक्ष्मी निवास' या मालिकेत दिसतायत. त्यांच्या मालिका हिट ठरल्या. मग ती 'पुढचं पाऊल असो किंवा 'आभाळमाया', 'रंग माझा वेगळा' असो किंवा माझिया 'प्रियाला प्रीत कळेना'. त्यांनी या मालिकांमधून स्वतःची छाप तर पाडलीच सोबतच स्वतःचा दबदबाही निर्माण केला. त्या सगळ्या कलाकारांच्या देखील लाडक्या आहेत. त्या सगळ्यांना प्रेमाने वागवतात मात्र सेटवर त्यांचा धाक देखील असतो. नुकत्याच झालेल्या झी मराठी पुरस्कार सोहळ्यात त्यांनी त्यांच्या म्हातारपणाच्या आधाराबद्दल सांगितलं आहे. .नुकताच झी मराठी उत्सव नात्यांचा हा पुरस्कार सोहळा पार पडला. यात झी मराठीवरील सर्व कलाकारांनी झाडून हजेरी लावली होती. यावेळी हर्षदा खानविलकर यांना सुद्धा पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आलं. याप्रसंगी त्यांची सख्खी लहान बहीण त्यांच्यासोबत मंचावर होती. तिला पाहून हर्षदा भावुक झाल्या होत्या. याचा व्हिडिओ त्यांच्या इंस्टाग्रामवर शेअर करण्यात आलाय. या व्हिडिओमध्ये हर्षदा म्हणतात, 'ही अर्चना माझी धाकटी बहीण आहे. आम्ही लहान असताना फार बरे संबंध नव्हते आमचे. पण जस जशी वेळ पुढे गेली तसं आम्ही आमच्या आयुष्यातला खूप मोठं दुःख पचवलं ते म्हणजे आमचे वडील गेले... .त्या पुढे म्हणाल्या, 'त्यानंतर मला कुठेतरी जाणवलं की मी आणि अर्चना एकमेकांवर खूप डिपेंडंट आहोत. आणि आता ती माझ्यासाठी बहीण आहे, लेक आहे, कधीकधी आई सुद्धा आहे. आणि आता ती माझी बेस्ट फ्रेंड झाली आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा म्हणजे तिने माझ्या आयुष्यातला खूप अनमोल गिफ्ट मला दिला आहे ते म्हणजे तिचा मुलगा. कुशल... ज्याला मी माझ्या बुढापे का सहारा म्हणते. कदाचित असा गिफ्ट मला कधीच कोणी देऊ शकणार नाही.' हर्षदा यांनी लग्न केलेलं नाही. पण त्या बहिणीच्या मुलालाच आपला मुलगा मानतात. त्यांच्या कामाबद्दल सांगायचं तर त्या 'बुरे भी हम भले भी हम', 'जाऊ नको दूर बाबा', 'मुलगी पसंत आहे', 'उन पाऊस,' या मालिकांमध्ये दिसल्या आहेत. .माझ्याशी लग्न करायचं म्हणून नवऱ्यानेच धर्म बदलला... 'वीण दोघातली ही तुटेना' मधील आजीची लव्हस्टोरी ऐकलीत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.