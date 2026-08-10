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हर्षवर्धन राणे 'या' बॉलिवूड अभिनेत्रीसोबत रिलेशनशिपमध्ये? पुण्याजवळील पानशेतमध्ये दोघांची गुपचूप ट्रिप? एका पोस्टने वाढली चर्चा

HARSHVARDHAN RANE SANJEEDA SHEIKH SIMILAR SOCIAL MEDIA POSTS: हर्षवर्धन राणे आणि संजीदा शेख यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट्समधील साम्यामुळे दोघे रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.
HARSHVARDHAN RANE SANJEEDA SHEIKH

HARSHVARDHAN RANE SANJEEDA SHEIKH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

HARSHVARDHAN RANE SANJEEDA SHEIKH PANSHET VACATION RUMOURS: बॉलीवूडमध्ये कलाकारांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतच्या चर्चा अनेकदा त्यांच्या समाजमाध्यमावरील पोस्टमधून सुरू होतात. सध्या अभिनेता हर्षवर्धन राणे आणि अभिनेत्री संजीदा शेख यांच्या काही पोस्ट्समुळेही अशाच चर्चाना उधाण आले आहे. दोघांनी एकाच ठिकाणी सुट्टी घालवली आहे का आणि त्यांच्या नात्याला मैत्रीपलीकडे काही वेगळं वळण मिळाले आहे का, असा प्रश्न चाहत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे; मात्र दोन्ही कलाकारांनी त्यांच्या नात्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

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