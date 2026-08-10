हर्षवर्धन राणे 'या' बॉलिवूड अभिनेत्रीसोबत रिलेशनशिपमध्ये? पुण्याजवळील पानशेतमध्ये दोघांची गुपचूप ट्रिप? एका पोस्टने वाढली चर्चा

HARSHVARDHAN RANE SANJEEDA SHEIKH PANSHET VACATION RUMOURS: बॉलीवूडमध्ये कलाकारांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतच्या चर्चा अनेकदा त्यांच्या समाजमाध्यमावरील पोस्टमधून सुरू होतात. सध्या अभिनेता हर्षवर्धन राणे आणि अभिनेत्री संजीदा शेख यांच्या काही पोस्ट्समुळेही अशाच चर्चाना उधाण आले आहे. दोघांनी एकाच ठिकाणी सुट्टी घालवली आहे का आणि त्यांच्या नात्याला मैत्रीपलीकडे काही वेगळं वळण मिळाले आहे का, असा प्रश्न चाहत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे; मात्र दोन्ही कलाकारांनी त्यांच्या नात्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. .या चर्चेला सुरुवात झाली ती दोघांच्या पोस्ट्समधील काही साम्यांमुळे, हर्षवर्धनने नुकतेच चहा आणि अंडी बनवतानाचे फोटो शेअर केले होते. त्यासोबतच त्याने आजूबाजूच्या निसर्गरम्य परिसराची झलकही दिली. त्याच काळात संजीदाने चहा पितानाचा फोटो पोस्ट केला. तिच्या आणखी एका पोस्टमध्ये पॅनवर ऑम्लेट बनवताना एका व्यक्तीचा हात दिसत आहे..दोघांच्या पोस्टमधील घराची रचना, स्वयंपाकघरातील वस्तू आणि बाहेरील परिसर यांच्यातील साम्य चाहत्यांनी हेरले, या पोस्ट्सवरून दोघे पुण्याजवळील पानशेत परिसरात एकत्र सुट्टी घालवत असल्याचा अंदाज समाजमाध्यमावर व्यक्त केला जात आहे. परंतु दोघांकडून याबाबत कोणतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..संजीदाचे यापूर्वी अभिनेता आमिर अलीशी लग्न झाले होते. जवळपास नऊ वर्षांच्या संसारानंतर दोघांचा २०२१ मध्ये घटस्फोट झाला. त्यानंतर संजीदा आपल्या मुलीच्या संगोपनाची जबाबदारी सांभाळत आहे..‘खोटी माहिती शेअर केली तर...’ अभिनेत्री अमृता खानविलकरचा इशारा; बदनामीकारक पोस्टवर थेट कायदेशीर कारवाई करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.