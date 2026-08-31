हेली दारूवालाचा ‘लव्ह लॉटरी’मध्ये नवा अवतार; कोर्टरूम थ्रिलरमध्ये साकारली गुंतागुंतीची भूमिका

HELI DARUWALA NEW ROLE IN LOVE LOTTERY: नात्यातील विश्वास, गैरसमज ना आणि भावनिक गुंतागुंत कधी कथी अशा टप्प्यावर पोहोचते, जिथे दोन व्यक्तींमधील संघर्षाला कायद्याची चौकट मिळते. अशाच एका गुंतागुंतीच्या नात्याभोवती फिरणारा आणि वैवाहिक नात्यांसोबतच कायदेशीर लढ्यांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणारा 'लव्ह लॉटरी' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या कोर्टरूम सस्पेन्स थ्रिलरमध्ये महिलांना मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारांचा गैरवापर होऊ शकतो का तसेच अशा संघर्षांमध्ये पुरुषांची बाजू काय असू शकते, याबाबत वेध घेतला जाणार आहे. .अभिनेता अक्षय ओबेरॉय मुख्य भूमिकेत असून, त्याच्यासोबत टीव्ही अभिनेत्री हेली दारूवाला हीदेखील मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. या भूमिकेबद्दल बोलताना हेलीने सांगितले, की अभिनेत्री म्हणून आतापर्यंत तिला अशा प्रकारची व्यक्तिरेखा साकारण्याची संधी मिळाली नव्हती. तिच्या व्यक्तिरेखेत अनेक वेगवेगळ्या छटा असून, त्या साकारता याव्यात म्हणूनच तिने हा चित्रपट स्वीकारला. .'लव्ह लॉटरी'ची संधी आली तेव्हा माझ्या व्यक्तिरेखेत अनेक छटा आहेत, हे जाणवलं आणि म्हणूनच ही संधी मी स्वीकारली. या चित्रपटात नेमके काय पाहायला मिळणार आहे, असे विचारले असता ती म्हणाली, की ही कथा दोन पात्रे आणि त्यांच्यात घडणाऱ्या घटनांभोवती फिरते. यात प्रेक्षकांना नेहमीचा कोर्टरूम ड्रामा पाहायला मिळणार नसून, कथेत अनेक पदर आहेत, जे हळूहळू उलगडत जातात. यात कोणत्याही एकाला अर्थात पुरुष वा स्त्री अशा कुणालाही चांगले किंवा वाईट ठरवण्यात आलेले नसून, पुरुषाच्या दृष्टिकोनातून कथा पुढे जाताना दिसते. .'लव्ह लॉटरी' हा चित्रपट ट्रेलर पाहिल्यानंतर पोटगीच्या मुद्द्यावर आधारित आहे असे कुणालाही वाटले; परंतु तसं काही या चित्रपटात नाही. चित्रपट पाहिल्यावर घटनांचा नेमका क्रम आणि त्यामागची कथा समजेल. डेहराडूनमध्ये सलग २५ दिवस आमचे चित्रीकरण झाले. चित्रपटातील भावनिक आणि संवादप्रधान प्रसंग खूप गंभीर होते. ही एखादी साधी प्रेमकथा नाही. त्यामुळे भूमिकांना न्याय देण्यासाठी आम्हाला पूर्णपणे त्यात राहावे लागत होते. अक्षयलाही त्याच्या भूमिकेसाठी पूर्ण प्रयत्न करायचे होते आणि मलाही. मात्र शेवटचे दोन-तीन दिवस गाण्याचे शूटिंग असल्यामुळे वातावरण थोडे हलके झाले. माझ्यासाठी गाण्याचे शूटिंग नेहमीच खूप सुखदायी असते. चित्रपटाच्या अनुभवासोबतच हेलीने तिच्या पुढील प्रकल्पांसाठीही एक खास इच्छा व्यक्त केली. ."मला अशी भूमिका करायची आहे, ज्यामध्ये अभिनयासोबत कथ्थकही करता येईल. मी आयुष्यभर कथ्थक शिकले आहे. अभिनयासोबत माझ्या या पैलूलाही व्यक्त करता आले, तर तो माझ्यासाठी अंतिम आनंदाचा क्षण असेल." अरविंद पांडे दिग्दर्शित 'लव्ह लॉटरी'मध्ये हेली दारूवाला आणि अक्षय ओबेरॉय यांच्यासोबत कबीर दुहान सिंह, विजयंत कोहली, हेमंत पांडे, इंदिरा कृष्णन आणि संतोष शुक्ला यांच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट १८ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार आहे..Bhootam Bhayyam: 'भूतम भयम्’'च्या हॉरर-कॉमेडीची भव्य झलक, टीझरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.