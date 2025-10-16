Premier

10 मिनिटांच्या अंतरावर आहे धर्मेंद्र यांचं घर, तरीही हेमा मालिका का नाही जाऊ शकत? मुलगी सुद्धा 34 वर्षांनी गेली घरी

Hema Malini Never Visited In-Laws Despite 10-Minute Distance: बॉलिवूडची ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र सुपरहिट जोडी आहे. लग्नानंतर हेमा मालिनी तिच्या सासरी कधी गेली नाही. दहा मिनिटांच्या अंतरावर सासर आहे तरी देखील हेमा मालिनीला आजपर्यंत धर्मेंद्र यांच्या घरी जाता आलं नाही.
Apurva Kulkarni
बॉलिवूडची ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यांनी एकेकाळी अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलय. त्यांच्या अभिनयाचे आणि त्यांच्या सौदर्याचे लाखो चाहते आहेत. सध्या हेमा मालिनी सिनेमामध्ये कमी दिसत असली तरी एक काळ असा होता, ज्यावेळी हेमा मालिनीशिवाय सिनेमा पुर्ण होत नव्हता. तिची फॅन्स फॉलविंग आजही तितकीच आहे. तिची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते तिची आतुरतेने वाट पाहत असतात. आज हेमा मालिनी यांचा वाढदिवस. आज त्या 77 वर्षाच्या झाल्या.

