10 मिनिटांच्या अंतरावर आहे धर्मेंद्र यांचं घर, तरीही हेमा मालिका का नाही जाऊ शकत? मुलगी सुद्धा 34 वर्षांनी गेली घरी

बॉलिवूडची ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यांनी एकेकाळी अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलय. त्यांच्या अभिनयाचे आणि त्यांच्या सौदर्याचे लाखो चाहते आहेत. सध्या हेमा मालिनी सिनेमामध्ये कमी दिसत असली तरी एक काळ असा होता, ज्यावेळी हेमा मालिनीशिवाय सिनेमा पुर्ण होत नव्हता. तिची फॅन्स फॉलविंग आजही तितकीच आहे. तिची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते तिची आतुरतेने वाट पाहत असतात. आज हेमा मालिनी यांचा वाढदिवस. आज त्या 77 वर्षाच्या झाल्या..हेमा मालिनी हिचा 16 ऑक्टोंबर 1948 मध्ये तामिळनाडूच्या अम्मंकुदी इथं झाला. धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनीसोबत लग्न करण्यासाठी धर्म बदलला होता. कारण धर्मेंद्र यांचं आधीच लग्न झालं होतं. ते चार मुलांचे वडिल होते. परंतु धर्मेंद्र यांच्यासोबत लग्न झाल्यानंतर हेमा मालिनी कधीच सासरी गेली नाही. हेमा मालिनीच्या घरापासून तिचं सासर केवळ 10 मिनिटांवर आहे. जाणून घेऊया नक्की काय कारण आहे?.हेमा मालिनी यांना दोन मुली आहेत. 34 वर्षानंतर त्यांना धर्मेंद्र यांच्या घरी जाता आलं. हेमा मालिनीच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल राम कमल मुखर्जी यांनी 'हेमा मालिनी: बेयॉन्ड द ड्रीम गर्ल' या पुस्तकात उल्लेख केला आहे. ज्यामध्ये हेमा मालिनी तसंच धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नीबाबत तसंच फॅमिलीबाबत अनेक किस्से शेअर केले आहेत. हेमा मालिनी कधीच तिच्या सासरच्यांना आणि धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांना त्रास होऊ इच्छित नव्हती. त्यामुळे तिने सासरी जाणं टाळलं..त्या पुस्तकातील माहितीनुसार, आजपर्यंत कधीही हेमा मालिकी यांनी सासरची पायरी सुद्धा चढलेले नाही. सुरुवातीपासून हेमा मालिनी यांचे विचार क्लिअर होते. ते धर्मेद्र यांच्या कुटुंबाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास देणार नव्हते. हेमा मालिनी अनेक कार्यक्रमात धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नीला भेटली होती. परंतु धर्मेंद्र सोबत लग्न केल्यानंतर एकदाही दोघी सोबत पहायला मिळाल्या नाही. हेमा मालिनीने परिवाराच्या सन्मानासाठी कधी सासरी गेली नाही..हेमा मालिनी यांच्या मुलींना सुद्धा धर्मेंद्र याच्या घरी जाण्यासाठी 34 वर्ष लागले. जेव्हा धर्मेंद्र याचा भाऊ अभय देओलचे वडील अजीत सिंह आजारी होते. त्यामुळे ईशाला त्यांना भेटण्याची फार इच्छा होती. त्यामुळे ती तिच्या काकांना भेटण्यासाठी धर्मेंद्र यांच्या घरी आली होती. .'या' कारणामुळे झालेला संजीव कुमार यांचा मृत्यू; अभिनेत्याने सांगितलं कारण, म्हणाला, 'रात्री २ वाजेपर्यंत खायचे आणि हाडं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.