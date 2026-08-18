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शेवटी आई ती आईच! हेमा मालिनींची सनी देओलसाठी खास पोस्ट, म्हणाल्या...

HEMA MALINI PRAISES SUNNY DEOL BATWARA 1947 MOVIE:सनी देओल आणि प्रीती झिंटा यांच्या ‘बटवारा १९४७’ या सिनेमाची सध्या चर्चा आहे. सिनेमा पाहिल्यानंतर हेमा मालिनी यांनी सोशल मीडिया अकाऊंटवर खास पोस्ट शेअर करत सनी देओलचं कौतूक केलय.
HEMA MALINI SPECIAL POST FOR SUNNY DEOL BATWARA 1947

HEMA MALINI SPECIAL POST FOR SUNNY DEOL BATWARA 1947

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

HEMA MALINI SPECIAL POST FOR SUNNY DEOL BATWARA 1947: अभिनेता सनी देओल याचा 'बटवारा १९४७' हा सिनेमा नुकताच प्रदर्शित झाला. या सिनेमाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतोय. सिनेमात सनी देओलसह प्रीती झिंटा मुख्य भूमिकेत पहायला मिळाली. दरम्यान अशातच हेमा मालिनी यांनी सनीच्या 'बटवारा 1947'सिनेमाचं कौतूक केलय. यासाठी त्यांनी सोशल मीडिया अकाऊंटवर खास पोस्ट सुद्धा शेअर केलीय.

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