शेवटी आई ती आईच! हेमा मालिनींची सनी देओलसाठी खास पोस्ट, म्हणाल्या...

HEMA MALINI SPECIAL POST FOR SUNNY DEOL BATWARA 1947: अभिनेता सनी देओल याचा 'बटवारा १९४७' हा सिनेमा नुकताच प्रदर्शित झाला. या सिनेमाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतोय. सिनेमात सनी देओलसह प्रीती झिंटा मुख्य भूमिकेत पहायला मिळाली. दरम्यान अशातच हेमा मालिनी यांनी सनीच्या 'बटवारा 1947'सिनेमाचं कौतूक केलय. यासाठी त्यांनी सोशल मीडिया अकाऊंटवर खास पोस्ट सुद्धा शेअर केलीय. .14 ऑगस्ट रोजी 'बटवारा 1947' सिनेमा रिलीज झाला. हा सिनेमा आमिर खान प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली बनवलेला असून राजकुमार संतोषी यांनी दिग्दर्शन केलय. दरम्यान सिनेमा पाहिल्यानंतर अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत, कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते यांचं कौतूक केलय. 'माणुसकी आणि एकतेचा संदेश देणारा हा सिनेमा असल्याचं' त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलय. .हेमा मालिनी यांनी पोस्टमध्ये लिहलं की, 'मी काल 'बटवारा 1947' हा सिनेमा पाहिला. खरंच हा सिनेमा खूप काही सांगून जातो. देशाला सध्या या गोष्टींची गजर आहे. एकमेकांबद्दलचा द्वेष, फूट पाडण्यापेक्षा प्रेमाची भावना, माणुसकी या सगळ्यांची आठवण करून देणारा हा सिनेमा आहे. या सिनेमातून एकतेचा आणि माणुसकीचा संदेश देण्याची प्रेरणा मिळेल' असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलय. .तसंच पुढे त्यांनी सनी देओलचं कौतूक करत म्हटलं की, 'सनी देओल, शबाना आझमी यांचं विशेष कौतुक आहे. तसंच सनीचा मुलगा करण देओल आणि अभिनेत्री प्रीती झिंटा यांनीही उत्तम काम केलय. दिग्दर्शक आणि आमिर खान यांनी हा सिनेमा खरोखरंच उत्तम बनवला आहे' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी पोस्ट करत दिली आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांची पोस्ट व्हायरल होतेय. .समर देणार स्पेशल Surprise, 'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेतील स्वानंदीचा मॉडर्न लूक पाहून चाहते म्हणाले, 'ही तर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.