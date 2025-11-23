Premier

शाळेच्या आठवणी आणि रियुनियनची धमाल ! ‘क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम’चा धमाकेदार टीझर प्रदर्शित

Kranti Jyoti Vidyalaya Marathi Madhyam Teaser Out : हेमंत ढोमे दिग्दर्शित क्रांती ज्योती विद्यालय मराठी माध्यम सिनेमाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. कसा आहे हा सिनेमा जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी शाळांची घटती संख्या, खालावलेली पटसंख्या आणि मातृभाषेतील शिक्षणाची कमी होत जाणारी आवड… या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच हेमंत ढोमे लिखित, दिग्दर्शित ‘क्रांतिज्योती विद्यालय - मराठी माध्यम’ या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली. मराठी शाळांच्या अस्तित्वाच्या लढ्याला अधोरेखित करणाऱ्या या चित्रपटाचा प्रचंड मनोरंजक असा टीझर आता प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.

