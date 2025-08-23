Premier

'क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम’च्या शूटिंगला सुरुवात ! आदिती तटकरे यांच्या हस्ते मुहूर्त सोहळा संपन्न

Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam Movie : क्षिती जोग आणि हेमंत ढोमे यांचा आगामी सिनेमा क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यमचा मुहूर्त महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते पार पडला.
Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam Movie
Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam Movie
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. दिग्दर्शक हेमंत ढोमे यांचा नवा चित्रपट मातृभाषेतील शिक्षणाच्या महत्त्वावर आधारित आहे.

  2. या चित्रपटात मराठी शाळांची घटणारी संख्या आणि मातृभाषेतून होणारी जडणघडण यावर भाष्य करण्यात आलं आहे.

  3. चित्रीकरणाचा मुहूर्त अलिबाग येथे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते झाला

Loading content, please wait...
marathi movie
Hemant Dhome
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com