Premier

Highest Paid TV Host : ना सलमान खान, ना अमिताभ बच्चन! 'हा' सुपरस्टार ठरला भारतातील सर्वात महागडा टीव्ही होस्ट; एका एपिसोडची फी ऐकून व्हाल थक्क!

Indian Television Buzz : बॉलिवूडच्या दिग्गजांना मागे टाकत क्रिकेटमधील 'हिटमॅन'चा टीव्हीवर धमाका; पाहा एका एपिसोडसाठी कोण किती कोटी घेतो?
Rohit Sharma becomes India's highest paid TV host

Rohit Sharma becomes India's highest paid TV host

Sakal

Vinayan
Updated on

भारतीय टेलिव्हिजन जगतात जेव्हा सर्वात जास्त मानधन घेणाऱ्या होस्टची चर्चा होते, तेव्हा प्रेक्षकांच्या डोळ्यासमोर फक्त दोनच नावे येतात एक म्हणजे 'बिग बॉस'चा होस्ट सलमान खान आणि दुसरे म्हणजे 'कौन बनेगा करोडपती'चे महानायक अमिताभ बच्चन. गेली अनेक वर्षे या दोन बॉलिवूड सुपरस्टार्सचे छोट्या पडद्यावर एकहाती वर्चस्व राहिले आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
salman khan
tv actor
tv actress
tv
Amitabh Bacchan
Rohit Sharama
(Amitabh bachchan)
TV Celebrities
Amitabh Bachchan
Rohit Sharma ODI World Cup 2027
Rohit Sharma fitness transformation
Virat Kohli Rohit Sharma exclusion
paid internships in Pune
highest court decisions in india
TV advertising regulations