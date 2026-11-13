Highest Paid TV Host : ना सलमान खान, ना अमिताभ बच्चन! 'हा' सुपरस्टार ठरला भारतातील सर्वात महागडा टीव्ही होस्ट; एका एपिसोडची फी ऐकून व्हाल थक्क!

भारतीय टेलिव्हिजन जगतात जेव्हा सर्वात जास्त मानधन घेणाऱ्या होस्टची चर्चा होते, तेव्हा प्रेक्षकांच्या डोळ्यासमोर फक्त दोनच नावे येतात एक म्हणजे 'बिग बॉस'चा होस्ट सलमान खान आणि दुसरे म्हणजे 'कौन बनेगा करोडपती'चे महानायक अमिताभ बच्चन. गेली अनेक वर्षे या दोन बॉलिवूड सुपरस्टार्सचे छोट्या पडद्यावर एकहाती वर्चस्व राहिले आहे. .मात्र, आता या दिग्गजांची नावे मोडीत काढत क्रिकेटच्या मैदानावर सिक्सर ठोकणाऱ्या भारतीय स्टारने टीव्हीवर सर्वात महागडा होस्ट म्हणून धमाकेदार एन्ट्री केली आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि स्टार फलंदाज रोहित शर्मा हा सध्या भारतातील सर्वाधिक मानधन घेणारा टीव्ही होस्ट ठरला असल्याचे बोलले जात आहे..Ramayana Box Office : अवघ्या ८ दिवसांत बॉक्स ऑफिसवर इतिहास! 'रामायण'ची १००० कोटींच्या क्लबमध्ये दणदणीत एन्ट्री; आतापर्यंतच्या सर्व चित्रपटांची यादी पाहा!.'फॅमिली फुल हाऊस'साठी रोहित शर्मा घेतोय तब्बल १० ते १५ कोटी?मैदानावर चौकार-षटकारांची आतषबाजी करणाऱ्या 'हिटमॅन' रोहित शर्माने सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनवरील 'फॅमिली फुल हाऊस विथ रोहित शर्मा' (Family Full House) या नॉन-फिक्शन शोच्या माध्यमातून टेलिव्हिजन विश्वात दमदार पदार्पण केले आहे.विविध माध्यम अहवालांनुसार, रोहित शर्मा या शोचा प्रत्येक एपिसोड होस्ट करण्यासाठी तब्बल १० ते १५ कोटी रुपये मानधन आकारत असल्याचा अंदाज आहे.मात्र, ही आकडेवारी केवळ मीडिया रिपोर्ट्स आणि इंडस्ट्रीतील अंदाजावर आधारित असून, रोहित शर्मा किंवा संबंधित वाहिनीकडून या मानधनाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही..Global Indian CEOs : जगातील २०० दिग्गज कंपन्यांच्या तिजोरीची चावी भारतीयांच्या हाती! 'या' २३६ जणांचे वर्चस्व, महाराष्ट्र देशात अव्वल!.सलमान खान आणि अमिताभ बच्चन एका एपिसोडचे किती घेतात?छोट्या पडद्यावरील इतर दिग्गज होस्टच्या मानधनावर नजर टाकल्यास रोहित शर्माचा आकडा थक्क करणारा आहे:सलमान खान (Bigg Boss) : रिॲलिटी शो 'बिग बॉस'ची ओळख असलेला भाईजान सलमान खान एका एपिसोडसाठी साधारणपणे ८ ते १० कोटी रुपये मानधन घेतो, असा अंदाज वर्तवला जातो.अमिताभ बच्चन (Kaun Banega Crorepati) : २००० सालापासून 'कौन बनेगा करोडपती'चे सूत्रसंचालन करणारे महानायक अमिताभ बच्चन प्रत्येक एपिसोडसाठी सुमारे २.५ ते ३ कोटी रुपये आकारतात, असे विविध रिपोर्ट्समध्ये नमूद करण्यात आले आहे..क्रिकेटच्या मैदानाप्रमाणेच टीव्हीच्या पडद्यावरही रोहित शर्माच्या सहज, सुंदर आणि मिश्किल सूत्रसंचालनाला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून, त्याच्या या नव्या इनिंगची मनोरंजन विश्वात जोरदार चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.