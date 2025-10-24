Premier

23 व्या वर्षी प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं गंभीर आजारामुळे निधन; सिनेविश्वावर शोककळा

Actress Isabelle Tate Passed Away : हॉलिवूड अभिनेत्री इसाबेल टेटचं निधन झालं. वयाच्या 23 व्या वर्षी तीच एका गंभीर आरोपांमुळे तिने अखेरचा श्वास घेतला.
kimaya narayan
Updated on

News : 9-1-1: नॅशविल या टीव्ही सिरीजमुळे जगभरात प्रसिद्धी मिळालेली अभिनेत्री इझाबेल टेटचं वयाच्या 23 व्या वर्षी निधन झालं. 19 ऑक्टोबरला राहत्या घरी तिने अखेरचा श्वास घेतला. गेले काही दिवस ती एका गंभीर आजाराचा सामना करत होती.

