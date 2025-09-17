10-20 करोड नाही तर सिडनी स्वीनीला बॉलिवूड फिल्मसाठी ऑफर केले इतके रुपये, ती सुद्धा झाली SHOCK !

Bollywood News : हॉलिवूडमध्ये अधिराज्य गाजवणारी सिडनी स्वीनी अभिनेत्री कदाचित बॉलिवूडमध्ये तिचं बस्तान हलवू शकते अशी चर्चा आहे. असं म्हणण्याचं कारण आहे तिला ऑफर करण्यात आलेला बॉलिवूड सिनेमा. एका बिग बजेट सिनेमात तिला भूमिका ऑफर करण्यात आली असून यासाठी तिला देण्यात आलेलं मानधन खूप मोठं आहे. तिला मिळणाऱ्या मानधनाची चर्चा सगळीकडे रंगली आहे. .सन या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार सिडनीशी एका बॉलिवूड चित्रपट निर्मिती कंपनीने संपर्क केला असून एका सिनेमातील एका भूमिकेसाठी तिला 45 मिलियन पाउंड्स म्हणजेच जवळपास 530 करोड रुपये ऑफर केले आहेत. बॉलिवूडमधील ही आतापर्यंतची सगळ्यात मोठी बिग बजेट फिल्म आहे. .रिपोर्टनुसार या करारामध्ये 35 मिलियन ( ₹ 415 करोडहुन अधिक) शुल्क आणि 1 कोटी पौंड ( ₹115 करोडहुन अधिक) प्रायोजकत्व शुल्काचा समावेश आहे. चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पोहोचवण्यासाठी सिडनीला हा सिनेमा ऑफर करण्यात आल्याचं म्हटलं जातंय. .सिडनी या सिनेमात एका अमेरिकन स्टारच्या भूमिकेत दिसणार असून ती भारतीय सेलिब्रिटींच्या प्रेमात पडते असं कथानक आहे. 2026 मध्ये सुरुवातीला न्यूयॉर्क, पॅरिस, लंडन आणि दुबईमध्ये या सिनेमाचं प्रदर्शन होणार आहे. पण याविषयी आदिक माहिती समोर आली नाहीये. .हिंदुस्थान टाइम्सच्या हवाल्याने सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिडनीलाही सुरुवातीला या ऑफरने धक्का बसला. पण कथानक आणि मिळणारी प्रिसद्ध पाहता तिने या ऑफरचा विचार करायचं ठरवलं आहे. भारतीय चित्रपट उद्योग शक्तिशाली आणि वाढणारा आहे आणि हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांची निर्मिती आणण्यासाठी डिझाइन केला आहे. दरम्यान तिने अजून तिचा निर्णय जाहीर केला नाहीये. पण सध्या ती या प्रोजेक्टविषयी विचार करत असल्याचं तिच्या जवळच्या व्यक्तीने सांगितलं. ."राजा शिवाजी सिनेमात एक छोटीशी भूमिका दे" दिवंगत वकिलाची अखेरची इच्छा रितेशने कशी केली पूर्ण ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.