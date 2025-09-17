Premier

10-20 करोड नाही तर सिडनी स्वीनीला बॉलिवूड फिल्मसाठी ऑफर केले इतके रुपये, ती सुद्धा झाली SHOCK !

Sydeney Sweeney Being Offered Huge Amount For Bollywood Film : अमेरिकन स्टार सिडनी स्वीनीला बॉलिवूड सिनेमात काम करण्यासाठी खूप मोठी ऑफर देण्यात आली आहे. आजपर्यंत इतकी मोठी रक्कम ऑफर झालेली ती पहिली सेलिब्रिटी आहे.
Bollywood News : हॉलिवूडमध्ये अधिराज्य गाजवणारी सिडनी स्वीनी अभिनेत्री कदाचित बॉलिवूडमध्ये तिचं बस्तान हलवू शकते अशी चर्चा आहे. असं म्हणण्याचं कारण आहे तिला ऑफर करण्यात आलेला बॉलिवूड सिनेमा. एका बिग बजेट सिनेमात तिला भूमिका ऑफर करण्यात आली असून यासाठी तिला देण्यात आलेलं मानधन खूप मोठं आहे. तिला मिळणाऱ्या मानधनाची चर्चा सगळीकडे रंगली आहे.

