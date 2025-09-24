घरात पार्टी सुरु असताना आढळलेला सुपरमॅन साकारणाऱ्या अभिनेत्याचा रक्ताने माखलेला नग्न मृतदेह !

Unknown Facts : मनोरंजन विश्वात आजवर असे अनेक कलाकार होऊन गेले आहेत ज्यांनी त्यांच्या अभिनयाने, सौंदर्याने सगळ्यांची मनं जिंकली. काहीतरी त्यांनी साकारलेल्या भूमिकेच्या नावानेच आजही प्रसिद्ध आहेत. पण लोकप्रियता मिळूनही अनेकांच्या वाट्याला दुर्दैव आलं. आज जाणून घेऊया अशा कलाकाराविषयी ज्याच्या मृत्यूचं कोडं अजूनही सुटलं नाहीये. .ही घटना घडली 16 जून 1959 ला लॉस एंजेलिसमधील एका आलिशान बंगल्यात. त्याच्याबाबत ही घटना घडली तो होता हॉलिवूडमधील सुप्रसिद्ध कलाकार जॉर्ज रिव्हज. जो त्याच्या सुपरमॅन या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध होता. अतिशय प्रसिद्ध असलेल्या जॉर्जने त्याच्या आलिशान घरात एक पार्टी आयोजित केली होती आणि या पार्टीला हॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकार उपस्थित होते. .हॉलिवूडची पार्टी म्हटलं की नाचगाण्यांबरोबर दारू आलीच. सगळेच कलाकार दारू पिऊन नाचत होते. जॉर्जची भावी पत्नी लिओनोरसुद्धा या पार्टीत होती. अचानक मध्यरात्री 1 वाजता जॉर्ज तळमजल्यावर सुरु असलेली पार्टी सोडून पहिल्या मजल्यावर असलेल्या त्याच्या बेडरूममध्ये गेला. तो पार्टीत नाहीये हे कुणाच्या लक्षात येण्यापूर्वीच अचानक 1:30 वाजता पाहुण्यांना गोळीबाराचा आवाज ऐकू आला. तो आवाज ऐकून सगळेचजण त्या आवाजाच्या दिशेने जॉर्जच्या बेडरूमजवळ पळाले. जेव्हा त्यांनी बेडरूमचं दार उघडलं तेव्हा आतमधील भयानक दृश्य पाहून हादरले. .बेडरूममध्ये बेडवर जॉर्ज बेशुद्ध पडला होता. त्याच्या अंगावर कपडे नव्हते आणि बेडवर सगळीकडे रक्त पसरलेलं होतं. त्याच अर्ध शरीर बेडवर होतं आणि त्याचे पाय जमिनीला स्पर्ध करत होते. जेव्हा पोलीस तपासासाठी आले तेव्हा सुरुवातीला आत्महत्या असल्याचा अंदाज बांधला होता. पण बेडरूममध्ये सापडलेले पुरावे वेगळंच सांगत होते. .जॉर्जच्या बेडरूममध्ये तीन गोळ्या सापडल्या. एक गोळी त्याच्या कानफटीला लागली होती आणि एका गोळीचा आवाज ऐकू आला. त्याचं पोस्टमार्टम करणाऱ्या वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते त्याने स्वतः गोळी झाडली नाही. कारण त्याच्या शरीरावर किंवा खोलीत कुठेच गन पावडर नव्हती. त्यामुळे अनेकांचा संशय त्याची भावी पत्नी लिओनारावर गेला. काहींच्या मते तिचं आणि जॉर्जच भांडण झालं होतं. पण तिच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा पोलिसांना मिळाला नाही. .जॉर्ज हा वादग्रस्त अभिनेता होता. एका मोठ्या प्रॉडक्शन हाऊसच्या मालकाच्या पत्नीबरोबर त्याचे प्रेमसंबंध होते. पण त्याविरोधातही काही पुरावा मिळाला नाही. त्यामुळे पोलीस आणखी धागेदोरे शोधू लागले. .जॉर्जच्या शरीरावर कुठेच गनपावडर नव्हती. तसेच बोटांचे कुठलेही ठसे खोलीत नव्हते. विशेष म्हणजे जॉर्जवर झाडलेली गोळी छतात अडकलेली सापडली तर तिचं आवरण जॉर्जच्या शरीराखाली होतं. बेडरूममध्ये कोणीही जबरदस्तीने प्रवेश केला नव्हता. पाहुण्यांच्या मते गोळीचा आवाज एकदाच आला पण प्रत्यक्षात तीन गोळ्या खोलीत मिळाल्या. तर जॉर्जची होणारी बायको लिओनाराने ती हॉलमध्ये पाहुण्यांसोबतच असल्याचं विधान दिल पण त्याचा सहकलाकार फ्रेड केन आणि मिलिसेन्ट ट्रेंट यांनी लिओनारा गोळीबारावेळी पायऱ्यांवरून खाली धावत आली आणि ती इथेच होती असं सांगायला लागली. ती घाबरलेली होती अशी जबानी दिली. .पाहुण्यांच्या मते जॉर्ज पार्टीत खूप चिडलेला होता आणि तो दारूच्या नशेत होता. दारू पिऊन नाचत असताना त्याचा आणि लिओनाराचा वाद झाला. त्यानंतर तो खोलीत गेला. पोलिसांनी तिच्या बोटाचे ठसे घेतले पण खोलीतील कोणत्याच वास्तूशी ते ठसे मॅच झाले नाहीत.अखेर पोलिसांनी हा मृत्यू आत्महत्या असल्याचं घोषित केलं. पण जॉर्जच्या आईचा यावर विश्वास नव्हता. .त्याच्या आईने पुन्हा एकदा हा खटला सुरु करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी पुन्हा केलेल्या तपासात त्याच्या शरीरावर आणि पोटावर जखमांच्या खुणा सापडल्या पण त्याचं कारण समजलं नाही. पण दीड महिना तपास करूनही पोलिसांना यश मिळाले नाही. अखेर ही आत्महत्या आहे असं पोलिसांनी जाहीर केलं. .पण जॉर्ज यांच्या मृत्याला 37 वर्षं ओलांडल्यानंतर प्रकाशित झालेल्या हॉलिवूड क्रिप्टोनाइट: द बुलडॉग, द लेडी अँड द डेथ ऑफ सुपरमॅन या पुस्तकात त्याचा खून झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. जॉर्जच्या हत्येमागे टोनी आणि एडी मॅनिक्सचा हात असू शकतो असा दावा केला होता. एडी मॅनिक्स हे हॉलिवूडच्या सर्वात मोठ्या प्रॉडक्शन हाऊस एमजीएमचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या पत्नी टोनीशी जॉर्जचे प्रेमसंबंध होते आणि याची एडी यांना कल्पना होती. टोनीमुळेच जॉर्जची हॉलिवूडमध्ये ओळख आणखी वाढली. पण नंतर त्या दोघांचं नातं तुटलं आणि त्यांच्या ब्रेकअपची बातमी पसरल्यावर या जोडप्याची आणि स्टुडिओची बदनामी झाली. त्यामुळेच एका कॉन्ट्रॅक्ट किलरला पैसे देऊन जॉर्जला मारल्याचं म्हटलं गेलं. .१९५२ च्या अॅडव्हेंचर ऑफ सुपरमॅन या टेलिव्हिजन मालिकेत जॉर्ज रीव्हजने क्लार्क केंट म्हणजेच सुपरमॅनची भूमिका साकारली होती. त्यामुळे त्याला रातोरात प्रसिद्धी मिळाली. गॉन विथ द विंड, ब्लड अँड सँड्स, जंगल जिम या सिनेमांमध्ये त्याने काम केलं. 2006 मध्ये हॉलिवूड लँड हा प्रदर्शित झालेला सिनेमा जॉर्जच्या गूढ मृत्यूवर आधारित होता. आज 76 वर्षं उलटूनही त्याच्या मृत्यच गूढ कायम आहे. .‘प्रेमाची गोष्ट २’ मधून पुन्हा रंगणार ‘ओल्या सांजवेळी’ची जादू!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.