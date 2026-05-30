होम्बळे फिल्म्सचं भाडिपासोबत मराठी प्रेक्षकांना खास सरप्राईज; पहिली मराठी हिप-हॉप म्युझिकल फिल्म जाहीर!

Entertainment News : कांतारा सिनेमाचे निर्माते होम्बाळे फिल्म्सने भाडिपाशी भागीदारी करत त्यांच्या पहिल्या मराठी सिनेमाची घोषणा केली. 'येतो का नाय - पहिला वार' असं या सिनेमाचं नाव आहे. भाडिपाचा फाउंडर आणि अभिनेता, दिग्दर्शक सारंग साठे या सिनेमाचं दिग्दर्शन करणार आहे. सोशल मीडियावर या सिनेमाचं पहिलं पोस्टर शेअर करण्यात आलं. .निर्मात्यांनी अधिकृतपणे आपल्या पहिल्या हिप-हॉप म्युझिकल स्टोरी 'येतो का नाय'ची घोषणा केली आहे. विविध संस्कृती आणि भाषांमध्ये आपल्या कथांचा विस्तार करताना, प्रॉडक्शन हाऊसने या चित्रपटाच्या हिंदी आवृत्ती "YKN - पहिला वार"ची देखील घोषणा केली आहे. युवांच्या संस्कृती, रिदम, भावना आणि वास्तवाने भरलेली ही एक ताजी आणि ऊर्जेने परिपूर्ण म्युझिकल जर्नी आहे, ज्याची कथा स्वप्नांच्या शहर मुंबईच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे..वेगवेगळ्या फिल्म इंडस्ट्रींमध्ये सातत्याने यश मिळवत असलेल्या 'होम्बळे फिल्म्स'ने भारतातील आघाडीच्या कंटेंट-ड्रिव्हन प्रॉडक्शन बॅनर्समध्ये स्वतःची मजबूत ओळख निर्माण केली आहे. प्रादेशिक कथा त्यांच्या भावनिक आणि सांस्कृतिक मुळांसह मोठ्या सिनेमॅटिक स्तरावर मांडण्यासाठी हे बॅनर ओळखले जाते..विजय किरगंदूर निर्मित 'येतो का नाय' (YETO KA NAAY) चे दिग्दर्शन सारंग संजीव साठे करत आहेत. या चित्रपटाची कथा सारंग संजीव साठे, सुजॉय जाधव, सृष्टी तावडे आणि श्रेयस सगवेकर यांनी एकत्र लिहिली आहे. चित्रपटाचे सिनेमॅटोग्राफी हर्षवीर ओबेरॉय यांनी सांभाळले आहे, तर संगीत एवी प्रफुल्लचंद्र यांनी दिले आहे. सध्या या चित्रपटाचे शूटिंग मुंबईमध्ये सुरू असून, याच वर्षी हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे..मराठी हिप-हॉप संस्कृतीच्या भन्नाट वाइबसह युवांच्या भावना, मैत्री, प्रेम, ओळख आणि स्वतःला शोधण्याच्या प्रवासाला उलगडणारा 'येतो का नाय' हा होम्बळे फिल्म्ससाठी एक महत्त्वाचा अध्याय ठरणार आहे. याच्या माध्यमातून प्रॉडक्शन हाऊस भारताच्या विविध भागांतील वेगळ्या कथा आणि आवाज जगासमोर आणण्याच्या आपल्या प्रयत्नांना पुढे नेत आहे..होम्बळे फिल्म्स हे ''के.जी.एफ.: चैप्टर १ ', 'कांतारा ', 'सालार: पार्ट १ - सीजफायर' आणि महावतार नरसिंह सारख्या ब्लॉकबस्टर फ्रँचायझी देणारे एक प्रभावी प्रॉडक्शन बॅनर आहे. आपल्या मोठ्या पॅन-इंडिया चित्रपटांद्वारे या प्रॉडक्शन हाऊसने भारतीय सिनेमाचा चेहरामोहरा बदलला असून बॉक्स ऑफिसवर मोठे योगदान दिले आहे. 'महावतार नरसिंह'सारख्या चित्रपटाद्वारे त्यांनी भारतीय संस्कृतीची मुळे जपत देशातील उत्कृष्ट अॅनिमेटेड चित्रपटांपैकी एक सादर केला, ज्यामुळे भारतीय अॅनिमेशनला नवी उंची मिळाली. गेल्या काही वर्षांत कंपनीने तेलुगू आणि मल्याळम सिनेमासह इतर भारतीय फिल्म इंडस्ट्रींमध्येही आपली मजबूत पकड निर्माण केली आहे.