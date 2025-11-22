Premier

‘लास्ट स्टॉप खांदा’वरची अनपेक्षित मैत्री! पहिल्या भेटीत ‘खडूस’ वाटलेला श्रमेष कसा झाला जुईलीचा जिवलग?

Juilee Temkar & Shramesh Betkar Friendship : 'लास्ट स्टॉप खांदा' या चित्रपटाच्या ऑडिशनमधून जुळलेली जुईली टेमकर आणि श्रमेष बेटकर यांची मैत्री कशी दृढ झाली. याबद्दलचे खास मनोगत.
सकाळ वृत्तसेवा
जुईली टेमकर आणि श्रमेष बेटकर

'Vibes Match' Story : चित्रपटात काम करताना कलाकारांमधील नाते अनेकदा केवळ व्यावसायिक चौकटीपुरते मर्यादित राहते. पण काही वेळा या चौकटीपलीकडे जाऊन जुळते खरी आणि आत्मीय भावना. अशीच एक छान जुळलेली मैत्री आहे अभिनेत्री जुईली टेमकर आणि लेखक-अभिनेता श्रमेष बेटकर यांची.

