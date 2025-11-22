‘लास्ट स्टॉप खांदा’वरची अनपेक्षित मैत्री! पहिल्या भेटीत ‘खडूस’ वाटलेला श्रमेष कसा झाला जुईलीचा जिवलग?

जुईली टेमकर आणि श्रमेष बेटकर'Vibes Match' Story : चित्रपटात काम करताना कलाकारांमधील नाते अनेकदा केवळ व्यावसायिक चौकटीपुरते मर्यादित राहते. पण काही वेळा या चौकटीपलीकडे जाऊन जुळते खरी आणि आत्मीय भावना. अशीच एक छान जुळलेली मैत्री आहे अभिनेत्री जुईली टेमकर आणि लेखक-अभिनेता श्रमेष बेटकर यांची..‘लास्ट स्टॉप खांदा’ या चित्रपटाच्या ऑडिशनदरम्यान झालेली त्यांची पहिली भेट, त्यातून सुरू झालेला संवाद आणि तालमींच्या काळातील समजूतदार सहकार्य, यांमुळे ते उत्तम सहकलाकार झालेच, पण जवळचे मित्रही बनले. जुईली सांगते, ‘‘मी आणि श्रमेष पहिल्यांदा ऑडिशनच्या वेळी भेटलो, तेव्हा श्रमेषच चित्रपटाचा लेखक असल्याने त्याने माझ्याकडून संहिता वाचून घेतली होती. .माझे वाचन पूर्ण झाल्यावर त्याला वाटले की त्याच्या लिखाणातला सूर मी योग्य पकडला आहे आणि माझी निवड झाली. सुरुवातीला मला श्रमेष खूप अबोल, शांत वाटला होता. खरेतर थोडा खडूसच! मला वाटले होते, की त्याचाशी मैत्री करायला मला फारच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पण ओळख वाढली तसे लक्षात आले की तो अजिबातच तसा नाहीये. .आम्ही चित्रपटात बालपणीच्या मित्र-मैत्रीणीची भूमिका करत असल्याने आमच्यात सहजता यावी, पडद्यावर कुठे कृत्रिमता वाटायला नको, यासाठी तालमी केल्या. तेव्हा खूप गप्पा मारायचो. एकमेकांच्या आवडीनिवडी, स्वभाव हे त्या वेळेस कळले. आजच्या भाषेत सांगायचे, तर तेव्हा जाणवले की आमच्या ‘वाईब्स मॅच होतात’!’’ श्रमेषसुद्धा मैत्रीविषयी भरभरून बोलतो. त्याने सांगितले, ‘‘आमच्याकडे चित्रीकरणासाठी फक्त १०-११ दिवस होते..चुका करायला संधीच नव्हती. त्यामुळे चित्रीकरणाआधी आमच्यात मैत्री होणे, संवादात सहजता येणे गरजेचे होते. समोरच्या कलाकाराबरोबर चांगले पटत नसेल, तर काम चांगले होत नाही असे माझे ठाम मत आहे. मी त्या वेळी ‘हास्यजत्रे’चेही चित्रीकरण करत होतो. त्यामुळे मला इतर कुठे जाता येत नव्हते. आमच्या तालमींसाठी बिचारी जुईली पनवेलहून बोरिवलीला यायची. .तिने या भूमिकेसाठी खूप मेहनत घेतली. ती खूप गुणी, हुशार मुलगी आहे. या चित्रपटातले माझे काम लोकांना आवडले तर त्याचे श्रेय तिलाही तेवढेच आहे.’’ जुईली सांगते, ‘‘मला सगळ्यात जास्त कौतुक वाटते ते त्याच्या संयमाचे. तो कधी चिडचिड करत नाही. त्याचे म्हणणं अतिशय शांतपणे मांडतो आणि समोरचा काय बोलतोय हेही ऐकून घेतो..त्याने स्वतः या चित्रपटाचे लेखन केले आहे, पण म्हणून माझी भूमिका दुय्यम न ठेवता तेवढ्याच ताकदीने उभी केली आहे. यावरून एक माणूस आणि कलाकार म्हणून तो निस्वार्थी आहे हे कळून येते. आज आमची मैत्री इतकी छान झाली आहे की आम्ही एकमेकांच्या कुटुंबाबरोबरही वेळ घालवतो. मुंबईत काही काम असेल तर मी त्याच्या घरी राहू शकते. त्याची बायको आणि मी मस्त फिरतो, गप्पा मारतो..’’ श्रमेष म्हणतो, ‘‘जुईचा मित्रपरिवार खूप मोठा आहे. मी तर तिला मैत्रीतली राणी माणूस म्हणतो! अलिबागमध्ये तर तिची चांगलीच वट आहे! आम्ही दोन दिवस तिच्या घरी गेलो होतो, तेव्हा तिने आम्हाला संपूर्ण अलिबाग फिरवून आणले. तिथे सगळे तिला ओळखत होते. पण ती ना, थोडी आळशी आहे! अलिबागची असल्याने कोकणातला निवांतपणा तिच्यात आहे.’’ .Jui Gadkari : जुई गडकरींच्या जीवावर बेतलेला क्षण! रॉयल पाल्म्समध्ये ऑडिशनच्या नावाखाली ‘चकवा’! .जुईली आणि श्रमेष या दोघांमधली मैत्री त्यांच्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘लास्ट स्टॉप खांदा’ या चित्रपटांतील भूमिकांना किती फायदेशीर ठरली आहे, हे प्रेक्षकांना बघायला मिळेलच. चित्रपटातील कुठल्यातरी प्रसंगात प्रेक्षक स्वतःलाही पाहू शकतील, अशी जुईली आणि श्रमेष दोघांनाही खात्री आहे. (शब्दांकन : अश्विनी सहस्रबुद्धे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.