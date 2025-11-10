धर्मेंद्र यांना दाखल केलेल्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलचा एका दिवसाचा खर्च किती येतो? एका रूमसाठी घेतलं जातं इतकं बिल

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबद्दल अनेक गंभीर बाबी समोर येत आहेत. आज १० नोव्हेंबर रोजी धर्मेंद्र यांना अचानक श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यानंतर हे व्हेंटिलेटरवर असल्याचंही सांगितलं गेलं. या बातमीमुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये घबराट पसरली. त्यांच्यवर मुंबईतील ब्रीच कँडी इस्पितळात उपचार सुरू होते. मात्र ते व्हेंटीलेटरवर असल्याची बातमी खोटी असल्याचं सनी देओल याच्या जवळच्या व्यक्तीने सांगितलं. असं असलं तरी ३१ ऑक्टोबरपासून धर्मेंद्र हे ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर असली तरी ते डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहेत. मात्र या इस्पितळातील एका रूमचं भाडं किती आहे तुम्हाला ठाऊक आहे का? .ब्रीच कँडी हे मुंबईतील रुग्णांसाठी अतिशय उच्च सुविधा असलेल्या इस्पितळांपैकी एक आहे. धर्मेंद्र यांना इस्पितळात काही काळासाठी आयसीयू आणि आणि इतर वेळेस सूट्स रूममध्ये ठेवण्यात आलं होतं. हे दक्षिण मुंबईतील सगळ्यात महागड्या अत्याधुनिक सुविधांसह सज्ज असलेल्या इस्पितळातील एक इस्पितळ आहे. या रुग्णालयातील सुविधा उत्कृष्ट असल्या तरी, वैद्यकीय खर्चाचे आकडे खूप मोठे आहेत. हॉस्पिटलच्या अधिकृत माहितीनुसार, येथील रूम टॅरिफ हजारोंच्या घरात जातो. ICU मधील शुल्क: धर्मेंद्र यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आले आहे, जिथे २४ तास डॉक्टरांची टीम आणि उच्च देखरेख उपलब्ध असते. या इस्पितळातील आयसीयूचं एका दिवसाचं भाडं १४ हजार इतकं आहे. मात्र त्यास्तही आधी २ लाख रुपये डिपॉझिट भरावं लागतं. .या हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या सगळ्यात उत्कृष्ट स्वीटचं एका दिवसाचं भाडं ३२ हजार रुपये आहे. तर त्याखालच्या स्वीटचं भाडं २१ हजार रुपये आहे. या रूममध्ये एसी, २ टॉयलेट्स, फ्रिज, टीव्ही, पेशंटसोबत असणाऱ्यांसाठी सोफा कम बेड अशा सुविधा असतात. तर डिलक्स आणि साध्या रूमचं भाडं १३ हजारापासून ५ हजार रुपयांपर्यंत आहे. ५ हजार रुपये भाडं असलेल्या रूममध्ये टीव्ही आणि एसी आणि बसायची सुविधा इतकंच असतं. हा खर्च केवळ २४ तासांकरीता असतो. मात्र यात बाकी कसलेही चार्जेस नसतात. .डॉक्टरची फी, चेकअप, औषधं, उपचार, तपासण्या या सगळ्याचे मिळून दिवसाचे जवळपास लाखभर बिल जोडलं जातं. मात्र हेल्थ इन्शुरन्स असल्याने त्यातून हे पैसे कव्हर केले जातात. प्रत्येक बड्या कलाकाराचा कोटींमध्ये इन्शुरन्स असतो. हे इन्शुरन्स कोणत्याही कंपनीचे असू शकतात. .ही इतकी गोरी होती? 'विवाह' चित्रपटातली छोटी आठवतेय? आता दिसतेय इतकी सुंदर, पाहून तुम्हीही चकीत व्हाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.