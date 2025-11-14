'फॅमिली मॅन ३'साठी मनोज बाजपेयीने घेतलंय तगडं मानधन; व्हिलनला किती पैसे मिळालेत? प्रियामणीचा आकडाही मोठा

ओटीटीवर सगळ्यात जास्त गाजलेल्या वेब सीरिजपैकी टॉप ५ मध्ये असलेली सीरिज म्हणजे 'द फॅमिली मॅन'. यात मनोज बाजपेयी, प्रियामणी यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. आतापर्यंत या सीरिजचे दोन भाग आले होते. आता या सीरिजचा तिसरा पार्ट प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. २१ नोव्हेंबर रोजी 'द फॅमिली मॅन' सीझन ३ येणार आहे. या सीझनमध्ये आता श्रीकांत तिवारी एका वेगळ्या अवतारात दिसणार आहे. मात्र या सीझनसाठी कलाकारांनी किती मानधन घेतलंय याबद्दल माहिती समोर आलीये. (Latest entertainment news) .'फॅमिली मॅन ३' मध्ये आता मनोज यांच्यासोबत 'पाताल लोक' फेम जयदीप अहलावत आणि अभिनेत्री निमरत कौर दिसत आहेत. हे दोघेही सीरिजमध्ये खलनायकाची भूमिका साकारणार आहेत. या सीझनमध्ये श्रीकांत तिवारी म्हणजेच मनोज बाजपेयी याने उत्कृष्ट अभिनय करत प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. गेल्या दोन सीझन प्रमाणे या सीझनला देखील प्रेक्षक उत्तम प्रतिसाद देतील यात शंकाच नाही. मात्र या सीरिजसाठी मनोज यांनी मानधनही तसंच तगडं घेतलं आहे. .एका वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार गुप्तहेर असलेल्या श्रीकांत तिवारीच्या व्यक्तिरेखेसाठी मनोज वायपेयी यांनी जवळपास 20.20 ते 22.25 कोटी रुपये इतके मानधन घेतल्याचं समोर आलंय. जयदीप अहलावत या सीरिजमध्ये नकारात्मक भूमिकेत दिसणार आहे. रुक्मा असं त्याच्या व्यक्तिरेखेचं नाव आहे. या सिरिजसाठी त्याने जवळपास 9 कोटींचे मानधन घेतले आहे. त्यासोबतच दसवी फेल फेम अभिनेत्री निमरत कौरही दिसते आहे. तिलाही जयदीपप्रमाणेच 8-9 कोटींचे मानधन मिळाले आहे. या सिरिजमध्ये सूची म्हणजेच श्रीकांतची पत्नी साकारत असलेली प्रियमणी हिला 7 कोटींचे मानधन मिळाले आहे..२१ नोव्हेंबर रोजी ही सीरिज भेटीला येणार आहे. ही वेब सीरिज प्रेक्षकांना प्राइम व्हिडिओवर पाहता येईल. .टीआरपीचा गेम पालटला! ‘कमळी’ची टॉप-५ मध्ये एन्ट्री; स्टार प्रवाहच्या कोणत्या मालिकेला बसलाय फटका? नंबर १ कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.