हृता दुर्गुळे आठवीतच पडलेली प्रेमात, आईला कळलं आणि... अभिनेत्रीने सांगितला किस्सा, म्हणाली...'आईच्या फोनवर मी त्याला...'

1 हृता दुर्गुळेने तिच्या पहिल्या प्रेमाची आठवण मुलाखतीत शेअर केली.2 ती आठवीत असताना एका मुलासोबत फोन अफेअर होतं.3 तिचा 'आरपार' सिनेमा 12 सप्टेंबरला प्रदर्शित होत असून 'दशावतार'सोबत टक्कर होणार आहे..मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील हृदा दुर्गुळे हिने आपल्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलय. तिने अनेक व्यक्तीरेखा अभिनयातून जिवंत केल्या. फुलपाखरू मालिकेतून तर तिची इतकी क्रेझ निर्माण झाली की, तीला शहरापासून गावापर्यंत प्रत्येकजण ओळखू लागलं. दरम्यान हृताचा आता 'आरपार' सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. ललित आणि हृताची जोडी प्रेक्षकांना या चित्रपटातून पहायला मिळणार आहे..दरम्यान सध्या हृता 'आरपार' चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. ती अनेक ठिकाणी मुलाखती देताना पहायला मिळतेय. अशातच आता हृता दुर्गुळे आणि ललित प्रभाकर यांनी 'जस्ट नील थिंग्स' या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिलीय. या मुलाखतमीमध्ये हृताने तिच्या पहिल्या प्रेमाबद्दलच्या आठवणी शेअर केल्या आहेत. .पहिल्या प्रेमाबद्दल बोलताना हृता म्हणाली की, 'मला जेव्हा पहिलं प्रेम झालं तेव्हा मी आठवीत होते. त्या मुलाने मला प्रपोज केलं होतं. ते प्रेम खरतर जास्त फोन अफेअर होतं. मला आईने रंगेहात पकडलं सुद्धा होतं. कारण मी आईच्या फोनवरुन त्याच्याशी गप्पा मारायचे. मला त्यावेळी लक्षातच आलं नाही की, हे आईला कळू शकेल. आमचं रिलेशनशिप फक्त दोन ते तीन महिन्याचं होतं. तु माझा बॉयफ्रेन्ड आणि मी तुझी गर्लफ्रेंड अशा टाईपचं आमचं रिलेशन होतं.'.पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'तो मुलगा माझ्या शाळेतला नव्हता. तो बाहेरचा म्युचुअल फ्रेण्डपैकी एक होता. त्यावेळी मी शाळेतील मुलांना डेट करत नव्हते' असं ती मुलाखतीत म्हणाली. .दरम्यान 'आरपार' सिनेमा 12 सप्टेंबर 2025 रोजी होणारे. तसंच याचं दिवशी दशावतार सुद्धा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे कोणता सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीत येतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. हृताबद्दल बोलायचं झालं तर तीने अनन्या सारख्या चित्रपटात आपल्या अभिनयात स्वत:ची ओळख निर्माण केली. तिच्या त्या अभिनयाचं कौतूक सुद्धा खुप मोठ्या प्रमाणात झालं. .FAQs.हृता दुर्गुळेने पहिल्या प्रेमाबद्दल कुठे सांगितलं?तिने 'जस्ट नील थिंग्स' या युट्यूब चॅनलवरील मुलाखतीत पहिल्या प्रेमाची आठवण सांगितली. .हृता दुर्गुळे कितवीत असताना अफेअर झालं होतं?ती आठवीत शिकत असताना तिचं पहिलं प्रेम झालं होतं.. हृताची आईला तिचं अफेअर कसं कळलं? हृता आईच्या फोनवरून गप्पा मारायची आणि त्यातच आईने तिला रंगेहात पकडलं. . 'आरपार' चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार आहे?हा चित्रपट 12 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे..20 वर्षांनी लहान नेपाळी अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडलेले नाना पाटेकर, इतके पझेसिव्ह झाले की.....