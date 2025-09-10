Premier

हृता दुर्गुळे आठवीतच पडलेली प्रेमात, आईला कळलं आणि... अभिनेत्रीने सांगितला किस्सा, म्हणाली...'आईच्या फोनवर मी त्याला...'

Hruta Durgule Reveals Her First Love Story | Actress Opens Up About Class 8 Affair: मराठी अभिनेत्री हृता दुर्गुळेने तिच्या आठवीतील पहिल्या प्रेमाची मजेदार आठवण शेअर केली आहे. मुलाखतीत तिने सांगितलं की, आईच्या फोनवरून गप्पा मारताना आईने तिला रंगेहात पकडलं होतं. सध्या हृता ‘आरपार’ चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे.
Hruta Durgule Reveals Her First Love Story | Actress Opens Up About Class 8 Affair:

Hruta Durgule Reveals Her First Love Story | Actress Opens Up About Class 8 Affair:

Apurva Kulkarni
1 हृता दुर्गुळेने तिच्या पहिल्या प्रेमाची आठवण मुलाखतीत शेअर केली.

2 ती आठवीत असताना एका मुलासोबत फोन अफेअर होतं.

3 तिचा ‘आरपार’ सिनेमा 12 सप्टेंबरला प्रदर्शित होत असून ‘दशावतार’सोबत टक्कर होणार आहे.

