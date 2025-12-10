त्याच दिवशी मी आई होईन... हृता दुर्गुळेने दिलं प्रत्येक जेन झीच्या प्रश्नाचं उत्तर; नेमकं काय म्हणाली?

Premier

HRUTA DURGULE TALKED ABOUT BECOME A MOTHER: मराठमोळी अभिनेत्री हृता दुर्गुळे हिने ती आई कधी होणार याबद्दल उत्तर दिलं आहे. पण हे उत्तर नव्या पिढीसाठी फायदेशीर आहे.
'फुलपाखरू' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री हृता दुर्गुळे प्रेक्षकांची अत्यंत लाडकी आहे. ती आजही महाराष्ट्राची क्रश आहे. तिची 'मन उडू उडू झालं' ही मालिकादेखील प्रचंड गाजली. तिने मालिकांनंतर रंगभूमी आणि चित्रपटांकडे आपला मोर्चा वळवला. ती लवकरच 'उत्तर' या सिनेमात दिसणार आहे. यात तिच्यासोबत अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे देखील आहेत. या सिनेमाच्या निमित्ताने ती ठिकठिकाणी मुलाखती देताना दिसतेय. अशाच एका मुलाखतीत तिने आई होण्याबद्दल भाष्य केलंय. ती आई कधी होणार याबद्दल तिने तिचं मत मांडलंय.

