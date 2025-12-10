त्याच दिवशी मी आई होईन... हृता दुर्गुळेने दिलं प्रत्येक जेन झीच्या प्रश्नाचं उत्तर; नेमकं काय म्हणाली?

'फुलपाखरू' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री हृता दुर्गुळे प्रेक्षकांची अत्यंत लाडकी आहे. ती आजही महाराष्ट्राची क्रश आहे. तिची 'मन उडू उडू झालं' ही मालिकादेखील प्रचंड गाजली. तिने मालिकांनंतर रंगभूमी आणि चित्रपटांकडे आपला मोर्चा वळवला. ती लवकरच 'उत्तर' या सिनेमात दिसणार आहे. यात तिच्यासोबत अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे देखील आहेत. या सिनेमाच्या निमित्ताने ती ठिकठिकाणी मुलाखती देताना दिसतेय. अशाच एका मुलाखतीत तिने आई होण्याबद्दल भाष्य केलंय. ती आई कधी होणार याबद्दल तिने तिचं मत मांडलंय. .एका चॅनेलला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत ऋता म्हणाली, 'माझी आई मला नेहमी म्हणते की तुला मुलगी झाल्यावर कळेल पण आता मला त्याची जाणीव होते. लग्न होऊन आता मला चार वर्ष होतील पण तरीही मी कधी विमानाने प्रवास करत असेल तर ती जागी असते. ही गोष्ट केवळ आईच करू शकते असं मला वाटतं. तिला माहित असतं की मी विमानातून लँड झाल्यावर माझ्या सासरी जाणार आहे तरीसुद्धा ती तिकडे जागी राहते.'.ती पुढे म्हणाले, 'मी वयाच्या 17 व्या वर्षी काम करायला सुरुवात केली. त्यामुळे मी बरेचदा रात्री वगैरे घरी यायची पण दरवाजा उघडल्यानंतर कधीच अंधार नसायचा कारण माझी आई नेहमी माझ्यासाठी थांबलेली असायची. माझे बाबा भाऊ आणि आता माझा नवरा हे झोपतात पण मी शूटिंग वरून रात्री उशिरा घरी आली की माझी आई दार उघडायची पण आता लग्नानंतर मी उशिरा घरी गेले की मला माझं दार उघडून घरात जावं लागतं.'.आई होण्याबद्दल ऋता म्हणाली, 'मला आणि माझ्या आईला पिझ्झा खायला खूप आवडतो त्यामुळे आम्ही बरेचदा पिझ्झा मागवतो. त्यातून थोडा तो उरतोच मग आई नेहमी तो मला किंवा माझ्या भावाला खायला देते. ज्या दिवशी मला हे करावसं वाटेल ना त्या दिवशी मी आई होईल. कारण निस्वार्थीपणा फक्त आई मध्येच असतो जसे की स्वतःच्या आवडीच्या गोष्टी आपल्या मुलाला द्याव्यात हे तिच्याच मनात येतं. हे मी कधीच करू शकत नाही. .अखेर दिसला क्रांती रेडकरच्या मुलींचा चेहरा; सोहम- पूजाच्या लग्नात मागेपुढे करणाऱ्या छबील गोदोला पाहून नेटकरी म्हणतात-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.