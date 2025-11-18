मी अशा व्यक्तीबरोबर राहू शकत नाही... टॉक्सिक रिलेशनशिपबद्दल ऋता दुर्गुळेने मांडलं मत; म्हणते, 'तो कितीही...'

'फुलपाखरू' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री ऋता दुर्गुळे हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तिने मालिकांनंतर आपला मोर्चा चित्रपटांकडे वळवला. हृताने 'आरपार', 'कन्नी', 'अनन्या', 'टाइमपास ३' अशा अनेक चित्रपटात काम केलंय. तिच्या अभिनयाचं देखील प्रचंड कौतुक होतं. हृताच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. हृता आणि ललित प्रभाकरचा 'आरपार' हा चित्रपट देखील प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला होता. एका मुलाखतीत तिने तिच्या रिलेशनशिपबद्दलच्या संकल्पना सांगितल्या आहेत. एका टॉक्सिक रिलेशनशिपमध्ये आपण राहू शकत नाही असं ती म्हणाली आहे. .हृताने काही दिवसांपूर्वी रेडिओसिटी मराठीला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना तिला रिलेशनशिपबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. आपल्यावर प्रेम करणारा माणूस सगळ्यांना हवा असतो. मात्र जर तो खूप पझेसिव्ह असेल तर गोष्टी किती बदलतात आणि कशा असतात असा प्रश्न या मुलाखतीत हृताला विचारण्यात आला. यावर उत्तर देत हृता म्हणाली, 'मी नाही राहणार अशा व्यक्तीबरोबर. माझ्या खूपच स्पष्ट गोष्टी आहेत. कारण मी ह्या फिल्डमध्ये आहे त्यामुळे पझेसिव्ह व्यक्तीबरोबर मी राहूच शकत नाही. कारण त्याने पहिला प्रभाव माझ्या करिअर चॉइसेसवर पडेल. आणि मला ते अजिबात चालणार नाही. 'माझं त्या व्यक्तीवर कितीही प्रेम असलं तरी. कारण माझ्यासाठी माझं करिअर आणि माझं वैयक्तिक आयुष्य एकाच पातळीवर सुरू राहायला हवं.' .ती पुढे म्हणाली, माझ्यासाठी दोन्हीही तितकंच महत्वाचं आहे. म्हणजे मी असं नाही म्हणणार की करिअर थोडं वर आहे आणि पर्सनल लाइफ थोडी मागे आहे. असं नाहीये. पण त्यात त्या वेळेला काय काय घडेल आणि मग कधी कुणाला आधी प्राधान्य द्यायचं हे समजायला पाहिजे. आता मालिका करत नसल्यामुळे तसं ते वेगवेगळं करता येतं. आता फिल्मचं प्रमोशन आहे तर पूर्णपणे त्यातच आहे मी. घरी नाहीच आहे. पण मग ती व्यक्तीच पझेसिव्ह असेल तर खूप डेंजर होईल. मी अभिनेत्री आहे म्हणून नाही तर इतर वेळेसाठीही. त्याने तुमची वाढ थांबते. थोडेफार पझेसिव्ह आपण सगळेच असतो. पण ते कितपत न्यायचं हे खूप महत्वाचं आहे.'.यावर ललित म्हणाला, 'मला वाटतं की तुम्हाला मग तुमच्या फ्रीडम आणि स्पेसच्या बाबतीत तडजोड करावी लागते. मग त्याचा परिणाम तुमच्या नात्यावरच होतो. कारण प्रत्येकाला त्याची स्पेस महत्वाची असते.' हृताबद्दल सांगायचं तर ती लवकरच 'उत्तर' या चित्रपटात दिसणार आहे. .त्यांनी मला आधीच सांगून ठेवलंय की... सासरच्या मंडळींबद्दल पहिल्यांदाच बोलली प्राजक्ता गायकवाड; म्हणते- माझं करिअर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.