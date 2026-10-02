'भविष्यात मी गरोदर राहिल्यानंतर सुद्धा...' ट्रोलिंगवर हृता दुर्गुळे स्पष्टच बोलली, म्हणाली; 'अमराठी मुलाशी लग्न केलं म्हणूनही...'

HRUTA DURGULE PREGNANCY TROLLING STATEMENT: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री हृता दुर्गुळे हिचा लवकरच 'आली मोठी शहाणी' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात तिचा एक वेगळा अंदाज पहायला मिळणार आहे. दरम्यान अशातच हृताने तिलाही ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत असल्याचं सांगितलंय. अमराठी मुलासोबत लग्न केल्यानंतर तिलाही नेटकऱ्यांनी ट्रोल केलं होतं असं तिने सांगितलं..हृताने नुकतीच लोकसत्ता ऑनलाइनला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना ती म्हणाली की, 'आजकाल ट्रोलिंगचं प्रमाण खूप वाढलय. परंतु घरात बसून तुम्ही कोणाला ट्रोल करता हे खूप वाईट आहे. तसंच माणूस म्हणून आपण एकमेकांशी कसं वागलं पाहिजे हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे. महिलांवर होणारी टीका ही फार वाईटच असते हे मी स्वत: अनुभवलंय. मला वजनावरून ट्रोल केलं केलं. परंतु माझ्या आजुबाजूची माणसं चांगली आहेत. त्यामुळे मला त्या ट्रोलिंगचा फरक पडला नाही. परंतु हे सगळं मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतं.'.'आता भविष्यात कधी मी प्रेग्नंट राहीन, तेव्हा हे लोक मला त्यावरूनही ट्रोल करतील. बाळ झाल्यानंतरही माझ्यावर टीका करतील. लग्न लवकर केलं म्हणत ट्रोल केलं. अमराठी मुलाशी लग्न केल्यामुळेही ट्रोल करण्यात आलं. आता यावर काय बोलणार. मी आधीही याबद्दल कधी प्रतिक्रिया दिली नाही आणि आता यापुढेही देणार नाही.' असं ती मुलाखतीत म्हणाली. .हृताबद्दल बोलायचं झालं तर ती 'फुलपाखरू' या मालिकेतून चर्चेत आली. मालिकेतील तिची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. त्यानतंर आरपार सिनेमातील तिचा अभिनयही प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. आता ती 'आली मोठी शहाणी' या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आहे. या सिनेमात सारंग साठे यांच्यासोबत तिने स्क्रीन शेअर केलीय. .'आदित्यपेक्षा कसाबच्या भूमिकेतच जास्त आवडलास!' ललितचा ट्रेलर पाहून प्राजक्ता माळी म्हणाली, 'तुझ्यामुळे मी फर्स्ट शो पाहू शकणार नाही'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.