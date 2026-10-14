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'हम आपके है कोन'मधील निशा, पूजा अन् चमेलीची जोडी पुन्हा जमली! ‘हम आपके है कौन’च्या रियुनियनचा VIDEO VIRAL

HUM AAPKE HAIN KOUN CAST REUNION VIDEO GOES VIRAL: ९० च्या दशकातील सुपरहिट सिनेमा 'हम आपके है कौन'मधील निशा, पूजा आणि चमेली पुन्हा एकत्र आल्या आहेत. अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, रेणुका शहाणे आणि प्रिया बेर्डे यांच्या रियुनियनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
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VIRAL VIDEO

Apurva Kulkarni
Updated on

HUM AAPKE HAIN KOUN NOSTALGIA RETURNS AS MADHURI DIXIT, RENUKA SHAHANE AND PRIYA BERDE REUNITE: 90 च्या दशकातील प्रसिद्ध सिनेमा 'हम आपके है कोन' हा प्रचंड हिट झाला. आजही चाहते तितक्या आवडीनं हा सिनेमा पाहतात. दरम्यान एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या सिनेमातील काही कलाकरांचं रियुनियन झालं. अभिनेत्री रेणुका शहाणे, प्रिया बेर्डे आणि माधुरी दीक्षित एकत्र स्टॉप झाले. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

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