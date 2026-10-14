'हम आपके है कोन'मधील निशा, पूजा अन् चमेलीची जोडी पुन्हा जमली! ‘हम आपके है कौन’च्या रियुनियनचा VIDEO VIRAL

HUM AAPKE HAIN KOUN NOSTALGIA RETURNS AS MADHURI DIXIT, RENUKA SHAHANE AND PRIYA BERDE REUNITE: 90 च्या दशकातील प्रसिद्ध सिनेमा 'हम आपके है कोन' हा प्रचंड हिट झाला. आजही चाहते तितक्या आवडीनं हा सिनेमा पाहतात. दरम्यान एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या सिनेमातील काही कलाकरांचं रियुनियन झालं. अभिनेत्री रेणुका शहाणे, प्रिया बेर्डे आणि माधुरी दीक्षित एकत्र स्टॉप झाले. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .'हम आपके है कोन' या सिनेमांमध्ये या तिघींनी एकत्र काम केलं होतं. चमेली, निशा आणि पुजा अशा तिघींच्या भूमिका होत्या. या सिनेमातील संवाद, गाणी, पात्र आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. 'सोनी मराठीवर' लवकरच 'कोण होणार करोडपती' हा शो सुरु होणार आहे. या शोचं सुत्रसंचलन माधुरी दीक्षित करणार आहे. त्यानिमित्त या कार्यक्रमाच्या ग्रँड प्रिमियरला तिघींनी हजेरी लावली होती. सध्या सोशल मीडियावर तिघींचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .चाहत्यांनी तिघांना एकत्र पाहून आनंद व्यक्त केलाय. अनेकांनी कमेंट्स करत तिघींनी नेहमी असच सोबत राहावं अशी आशा व्यक्त केलीय. दरम्यान हम आपके है कौन या सिनेमात माधुरी हिने निशाचं पात्र साकारलं होतं. माधुरी आणि सलमान यात मुख्य भूमिकेत होते. या सिनेमात प्रिया बेर्डेसोबत दिवंगत अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका होती..रेणुका शहाणे, प्रिया बेर्डे आणि माधुरी दीक्षित यांच्या या भेटीमुळे पुन्हा एकदा 'हम आपके है कौन'ची चर्चा सुरू झाली आहे. काळ बदलला, अनेक वर्षे उलटली, तरी या चित्रपटातील पात्रांबद्दलचं प्रेक्षकांचं प्रेम आजही कायम असल्याचं या रियुनियनमधून पाहायला मिळत आहे. .सैफ अली खान इन्स्टाग्रामवर आला अन् सर्वप्रथम करीनालाच फॉलो केलं; पहिल्या पोस्टमध्ये असं काय की, लोक करताय चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.