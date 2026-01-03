Ikkis Movie : कोण होते अरुण खेत्रपाल? वयाच्या 21व्या वर्षी शहीद ; 1971 चे वॉर हीरो अन् त्यांची भावुक करणारी प्रेमकहाणी

इक्कीस (Ikkis) हा चित्रपट १ जानेवारीला प्रदर्शित झाला असून यात १९७१ च्या युद्धातील महान नायक सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांची शौर्यगाथा मांडण्यात आली आहे. त्यांच्या आयुष्यातील शौर्य आणि चित्रपटात चर्चेत असलेल्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...कोण होते अरुण खेत्रपाल?अरुण खेत्रपाल यांचा जन्म १४ ऑक्टोबर १९५० रोजी पुण्यात एका लष्करी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल होते. अरुण यांनी एनडीए (NDA) मध्ये प्रवेश घेतला आणि १९७१ मध्ये ते '71 पुना हॉर्स' रेजिमेंटमध्ये सेकंड लेफ्टनंट म्हणून रुजू झाले. सैन्यात दाखल झाल्यानंतर अवघ्या ६ महिन्यांतच त्यांना १९७१ च्या भारत-पाक युद्धाला सामोरे जावे लागले.Dhurandhar Review : रहमान डकैतला महान बनवू नका, तो एक नंबरचा...पाकिस्तानी चाहता भडकला, सांगितलं गँगस्टरचं सत्य.१९७१ च्या युद्धातील शौर्य (बॅटल ऑफ बसंतर)१६ डिसेंबर १९७१ रोजी शकरगड सेक्टरमधील बसंतर नदीच्या काठी भीषण युद्ध झाले. अरुण खेत्रपाल यांनी एकट्याने शत्रूचे १० टँक्स नष्ट केले. त्यांचा टँक (फॅमाग्युस्टा) आगीच्या विळख्यात असतानाही त्यांनी तो सोडण्यास नकार दिला. त्यांचे शेवटचे शब्द होते, "माझी बंदूक अजून काम करत आहे आणि मी शत्रूला संपवणार आहे".वयाच्या अवघ्या २१ व्या वर्षी शहीद झालेल्या अरुण यांना मरणोत्तर 'परमवीर चक्र' देऊन गौरवण्यात आले. ते हा सन्मान मिळवणारे सर्वात तरुण अधिकारी ठरले.19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते हसण्या-रडण्यापर्यंत..2025 वर्षांत व्हायरल झालेत हे टॉप 10 व्हिडिओ.भावुक करणारी 'प्रेमकहाणी' आणि सत्यचित्रपटाच्या संदर्भात अरुण खेत्रपाल यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि त्यांच्या प्रेमकहाणीबद्दल अनेक चर्चा आहेत१. चित्रपटातील पैलू: 'इक्कीस' चित्रपटात अरुण खेत्रपाल (अगस्त्य नंदा) यांच्या लष्करी आयुष्यासोबतच त्यांच्या तरुण वयातील भावना, कौटुंबिक ओढ आणि एका हळव्या मनाच्या तरुणाचे चित्रण केले आहे. चित्रपटात काही भावनिक प्रसंग त्यांच्या आयुष्यातील विशेष व्यक्ती भोवती गुंफलेले दिसतात.२. गर्लफ्रेंडबद्दलची अधिकृत पुष्टी: वास्तवात, अरुण खेत्रपाल यांची गर्लफ्रेंड असल्याची अधिकृत पुष्टी नाही. २१ वर्षांचे वय असल्याने त्यांच्या आयुष्यात मैत्री आणि आकर्षण असणे स्वाभाविक असले तरी, त्यांनी लग्नाचा किंवा कोणत्याही गंभीर नात्याचा विचार करण्यापूर्वीच देशासाठी बलिदान दिले.३. कर्तव्यावर प्रेम: त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मते, त्यांचे खरे प्रेम त्यांच्या कामावर आणि त्यांच्या टँकवर होते. लष्करी प्रशिक्षणातून बाहेर पडल्या पडल्या ते युद्धात उतरले, त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात वैयक्तिक प्रेमकहाणीपेक्षा देशप्रेम हेच सर्वात मोठे होते..Dhurandhar Bade Sahab : धुरंधर चित्रपटातील 'बडे साहब' कोण? आदित्य धर स्वतःच म्हणाले ती व्यक्ती म्हणजे....चित्रपटाबद्दल विशेष माहितीप्रमुख भूमिका: अगस्त्य नंदा (अरुण खेत्रपाल यांच्या भूमिकेत).दिग्दर्शन: श्रीराम राघवन.इतर कलाकार: धर्मेंद्र यांनी अरुण यांच्या वडिलांची भूमिका साकारली आहे, जी अतिशय भावूक करणारी आहे. हा चित्रपट एका सामान्य २१ वर्षांच्या तरुणाचे सुपरहिरोमध्ये होणारे रूपांतर दाखवतो. जरी चित्रपटात सिनेमॅटिक लिबर्टी म्हणून काही काल्पनिक प्रेमाचे प्रसंग जोडले गेले असले तरी मूळ कथा ही त्यांच्या शौर्याची आणि बलिदानाचीच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.