Premier

Ikkis Movie : कोण होते अरुण खेत्रपाल? वयाच्या 21व्या वर्षी शहीद ; 1971 चे वॉर हीरो अन् त्यांची भावुक करणारी प्रेमकहाणी

Ikkis Movie Arun Khetarpal Story : इक्कीस चित्रपटातील २१ वर्षांच्या शूरवीराची अमर गाथा चर्चेत आहे. अरुण खेत्रपाल १९७१ च्या युद्धातील अविस्मरणीय शौर्य आणि प्रेम कहाणी वाचा
inspiring love story of Ikkis movie, honoring Arun Khetarpal's bravery in the 1971 Indo-Pak War and his Param Vir Chakra legacy

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

इक्कीस (Ikkis) हा चित्रपट १ जानेवारीला प्रदर्शित झाला असून यात १९७१ च्या युद्धातील महान नायक सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांची शौर्यगाथा मांडण्यात आली आहे. त्यांच्या आयुष्यातील शौर्य आणि चित्रपटात चर्चेत असलेल्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..

