डोंगर, हिरवळ अन् काचेच्या मोठ्या खिडक्या! इम्रान खानने मुंबई-पुण्याजवळ निसर्गाच्या सान्निध्यात उभारलं सुंदर घर, photo पाहिलेत का?

HOW IMRAN KHAN DESIGNED HIS OWN KARJAT HOME: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता इम्रान खान याने आपल्या अभिनयानं प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलय. सध्या त्याची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. मुंबईत सुरु असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे त्याच्या अडचणी वाढल्या आहे. मुंबई पोलिसांनी त्याला २८ ऑक्टोंबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावल्याची माहिती आहे.. इमरान खानकडे अमेरिकेचं नागरिकत्व असून तो भारताचा ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया कार्डधार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान या सगळ्यात त्याच्या घराबद्दल तसंच प्रॉपर्टीबद्दल बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय कर्जतमधील त्याने स्वत: अभ्यास करून बनवलेल्या सुंदर घराबाबत सुद्धा बोललं जातय. .निसर्गाच्या सान्निध्यात वसलेलं त्याचं घर एखाद्या व्हिलांपेक्षा भारी आहे. महत्त्वाचं म्हणजे संपूर्ण घराची रचना स्वत: केलीय. घरात कोणत्या वस्तू असाव्या, तसंच 3Dमॉडेलिंग शिकून घराची पूर्ण रचना तयार केलीय..इम्रान खाननं २०२४ मध्ये सोशळ मीडियावर काही फोटो शेअर केले होते. त्यात त्याने त्याच्या घराची झलक दाखवली होती. हे घर उभारण्यापूर्वी त्याने जवळपास १ वर्ष जागेची माहिती, अभ्यास केला. तसंच सूर्यप्रकाश कोणत्या दिशेनं येतो, सूर्यास्त कुठं दिसतो, पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह कसे बदलतात याबाबत त्याने अभ्यास केला. त्याने 3D मॉडेलिंगचं सॉफ्टेवेअर शिकून घराचा आराखडा तयार केला. यासाठी त्याने स्ट्रक्चरल इंजिनिअरची मदत सुद्धा घेतली. .कसं आहे घर?इम्रानचं घर हे कर्जतमधील घर डोंगर, आणि हिरव्यागार झाडांनी वेढलेल्या परिसरात आहे. घराच्या रचनेमध्ये मोठ्या खिडक्या, जमिनीपासून छतापर्यंत असलेल्या काचेच्या दरवाजांचा आणि लाकडी सजावटीचा वापर करण्यात आला आहे. घरातील खोल्यांमध्ये भरपूर नैसर्गिक प्रकाश येतो. तसेच, काचेचे सरकते दरवाजे थेट लाकडी डेकवर उघडतात, त्यामुळे घराच्या आतील भागातूनही बाहेरील हिरवळ अनुभवता येते..निसर्गाला धक्का न लावता उभारलं घरहे घर एका उताराच्या जमिनीवर बांधण्यात आलं आहे. त्यामुळे जमिनीचा नैसर्गिक आकार बदलण्याऐवजी त्यानुसार घराची रचना करण्यात आली. घराच्या बांधकामात दगडी पाया, विटांच्या भिंती, स्टीलचे छताचे बीम आणि इन्सुलेटेड छताच्या पत्र्यांचा वापर करण्यात आला आहे. .‘दार उघडलं की, वाट बघणारं कोणी नसतं’ रेशम टिपणीस यांचा एकटेपणावर भाष्य करणारा Video Viral, म्हणाल्या... 'आयुष्यात आता कोणीतरी हवंय'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.