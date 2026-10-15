इमरान खानच्या अडचणी वाढल्या; मुंबई पोलिसांनी दिली देश सोडण्याची नोटीस? नक्की काय घडलं?

IMRAN KHAN MUMBAI PROTEST AND CITIZENSHIP CONTROVERSY LATEST NEWS: बॉलिवूड अभिनेता इमरान खान याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मुंबईत सुरु असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे त्याच्या अडचणी वाढल्या आहे. मुंबई पोलिसांनी त्याला २८ ऑक्टोंबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावल्याची माहिती समोर येतीय. इमरान खानकडे अमेरिकेचं नागरिकत्व असून तो भारताचा ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया कार्डधार असल्याची माहिती आहे..भारतीय नागरिक नसतानाही त्यांनी राजकीय आंदोलनात सहभाग घेतल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आलाय. तसंच याप्रकरणात इमिग्रेशनविषय नियमांनुसार कारवाई करण्यात आल्यचं वृत्तांत म्हटलय. .इमरान खान आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांनी मुंबई पोलिसांसह संबंधित सरकारी यंत्रणांना पत्र लिहून इमरानविरोधात कारवाई केल्याची मागणी केली होती. दरम्यान त्याच्याविरोधात लुकआउट सर्क्युलर जारी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भारताबाहेर जाण्यापासून रोखण्याची मागणीही केली होती. सोमय्या यांनी इमरानच्या नागरिकत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित करत म्हटलं की, 'परदेशी नागरिकाला भारतातील राजकीय आंदोलना सहभागी होता येतं का?'. दरम्यान १० ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान परिसरात झालेल्या आंदोलनात इमरान खान त्याची जोडीदार लेखा वॉशिंग्टन आणि त्याची चुलत बहीण झायन मेरी खान यांच्यासोबत सहभागी झाला होता. या आंदोलनात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी इमरानसह इतर आंदोलकांना ताब्यात घेतलं होतं. .सिद्धार्थ मल्होत्राच्या पायाला दुखापत, प्लास्टर बांधलेला फोटो शेअर करत म्हणाला….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.