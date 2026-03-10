प्रसिद्ध अभिनेत्याने गुपचूप उरकला साखरपुडा! सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत म्हणाला...

MARATHI ACTOR CHINMAY PATWARDHAN ANNOUNCES ENGAGEMENT: मराठी मनोरंजनविश्वात गेल्या अनेक दिवसापासून सेलिब्रिटीची लग्न होताना पहायला मिळताय. अनेक कलाकारांनी लग्न करत सुखी संसाराला सुरुवात केली आहे. लोकप्रिय अभिनेत्री अपूर्वा गोरे सुद्धा सोमवारी लग्नबंधनात अडकली. तिने शुंभकर जोशीसोबत लग्नगाठ बांधली. तसंच अभिनेत्री रुमानी खरे आणि स्तवन शिंदे यांचा देखील लग्नसोहळा पार पडला. त्यात आता इंद्रायमी फेम अभिनेता चिन्मय पटवर्धन याने साखरपुडा केलाय. विशेष म्हणजे कोणालाही न कळू देता त्याने गुपचूप सोहळा पार पाडलाय. . चिन्मयने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे. चिन्मय पटवर्धनने मृण्मयी परांजपेसोबत साखरपुडा केला आहे. त्याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर काही फोटो शेअर केलेत. त्यात एका फोटोत चिन्मय पाठमोरा उभा आहे तर मृण्मयी कॅमेरासमोर पहायला मिळतेय. तसंच दुसऱ्या एका फोटोमध्ये चिन्मय गुडघ्यावर बसून मृण्मयीला अंगठी घातलाना पहायाल मिळतोय. यावेळी चिन्मयनं गुलाबी रंगाचा कुर्ता, पायजमा आणि जॅकेट घातलं होतं. तर मृण्मयी प्रिंटेड अनारकरी ड्रेसमध्ये पहायला मिळतेय. .दरम्यान दोघांचे फोटो पाहून चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. चाहत्यांना आता चिन्मयची होणारी बायको नक्की कोण आहे, दोघांचं लव्ह मॅरेज आहे की अरेंज, दोघे एकमेकांना कधीपासून ओळखतात असे अनेक प्रश्न पडले आहेत. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .अनेकांनी चिन्मयच्या पोस्टवर कमेंट्स करत शुभेच्छा दिल्या आहे. मराठी मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकारांनी सुद्धा कमेंट्स करत या जोडप्याला शुभेच्छा-आशिर्वाद दिले आहे. दरम्यान चिन्मय सध्या भूमिका या नाटकामध्ये काम करतोय. त्याआधी त्याने इंद्रायमी, स्वामिनी मालिकेतून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली होती..विशाखा सुभेदारचा मुलगा मायदेशी परतला, अभिनेत्री म्हणाल्या, 'माझ्या मुलानं १० दिवसात जे पाहिलं ते...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.