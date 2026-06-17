Inspector Zende to Governor: रिअल लाईफ स्टोरीजवर बनलेत 'हे' ६ जबरदस्त शो; थ्रिलर आवडत असेल तर आत्ताच वाचा!

सत्य घटनांवर आधारित चित्रपट आणि वेब शो प्रेक्षकांना नेहमीच आकर्षित करतात. या कथा अनावश्यक ग्लॅमर किंवा नाट्यमयतेपेक्षा प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनांवर प्रकाश टाकतात. बॉलिवूडनेही या प्रकारात अनेक दमदार चित्रपट आणि वेब शो दिले आहेत. चला, अशाच काही उत्कृष्ट कलाकृतींवर एक नजर टाकूया..द साबरमती रिपोर्ट:2024 मध्ये प्रदर्शित झालेला द साबरमती रिपोर्ट हा 2002 मध्ये गुजरातमध्ये घडलेल्या साबरमती एक्सप्रेसच्या गोध्रा ट्रेन जाळपोळ प्रकरणावर आधारित आहे. दिग्दर्शक धीरज सरना आणि रंजन चंदेल यांनी या संवेदनशील घटनेचे वास्तव आणि उत्कंठा यांचा योग्य समतोल साधत प्रभावी सादरीकरण केले आहे. .इन्स्पेक्टर झेंडे:लेखक-दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकर यांचा इन्स्पेक्टर झेंडे (2025) हा चित्रपट सीरियल किलर कार्ल भोजराज याच्या कथेला अनुसरतो. तुरुंगातून पळून गेल्यानंतर तो पुन्हा मुंबईत परततो आणि इन्स्पेक्टर झेंडे त्याला पकडण्यासाठी पुन्हा मोहिमेवर निघतात. चिन्मय मांडलेकर यांनी हलक्याफुलक्या विनोदाची जोड देत हा चित्रपट केवळ गुन्हेगारीवर आधारित न ठेवता पोलिस दलाच्या जिद्दीची कथा म्हणून सादर केला आहे..गव्हर्नर:*गव्हर्नर*मध्ये चिन्मय मांडलेकर आणि मनोज बाजपेयी पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. 1990 च्या दशकातील आर्थिक संकटाच्या काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्त झालेल्या ए. रमणन यांच्या संघर्षावर हा चित्रपट आधारित आहे. देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे थरारक चित्रण या चित्रपटात करण्यात आले आहे. या थ्रिलरला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून भरभरून दाद मिळाली. .द काश्मीर फाइल्स:विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित द काश्मीर फाइल्स हा चित्रपट 1990 मध्ये झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या पलायनावर आधारित आहे. त्या काळातील वेदना, संघर्ष आणि शोकांतिका अत्यंत भावनिक पद्धतीने मांडणारा हा चित्रपट आजही सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या चित्रपटांपैकी एक आहे. .आर्टिकल 370:दिग्दर्शक आदित्य सुहास जांभळे यांच्या आर्टिकल 370 या चित्रपटात 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटविण्याच्या घटनेवर आधारित कथा दाखवण्यात आली आहे. यामी गौतम धर आणि प्रियमणी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाला दमदार कथा, उत्कृष्ट दिग्दर्शन आणि प्रभावी अभिनयासाठी मोठी प्रशंसा मिळाली..उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक:आदित्य धर दिग्दर्शित उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक हा 2016 मधील उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्याने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकच्या सत्य घटनेवर आधारित आहे. 2019 मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट आजही उत्कृष्ट अभिनय, प्रभावी दिग्दर्शन आणि दमदार अॅक्शन दृश्यांसाठी ओळखला जातो..हिंदी मालिकेत रोमान्सच्या नावाखाली मारहाण; प्रेक्षक संतापले; मराठीत बनलाय त्याच मालिकेचा रिमेक, इथेही तेच दाखवणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.