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Inspector Zende to Governor: रिअल लाईफ स्टोरीजवर बनलेत 'हे' ६ जबरदस्त शो; थ्रिलर आवडत असेल तर आत्ताच वाचा!

true story based web series marathi: गेल्या काही वर्षात काही सत्य घटनांवरील आधारित चित्रपट आणि वेब सीरिज प्रदर्शित झालेत. तुम्ही त्यातले किती पाहिलेत?
REAL STORY BASED MOVIES AND WEB SERIES

REAL STORY BASED MOVIES AND WEB SERIES

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

सत्य घटनांवर आधारित चित्रपट आणि वेब शो प्रेक्षकांना नेहमीच आकर्षित करतात. या कथा अनावश्यक ग्लॅमर किंवा नाट्यमयतेपेक्षा प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनांवर प्रकाश टाकतात. बॉलिवूडनेही या प्रकारात अनेक दमदार चित्रपट आणि वेब शो दिले आहेत. चला, अशाच काही उत्कृष्ट कलाकृतींवर एक नजर टाकूया.

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