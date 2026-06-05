"फॅमिली ट्रिपला समरची मिशी सोबत घेऊन फिरतोय!" स्वित्झर्लंडमध्ये सुबोध असे शूट करतोय मालिकेचे एपिसोड

Marathi Manoranjan News : मराठी इंडस्ट्रीमधील बहुगुणी अभिनेता सुबोध भावे कायमच चर्चेत असतो. सध्या तो अनेक सिनेमांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोच आहे याशिवाय झी मराठीवर त्याची वीण दोघांतली ही तुटेना ही मालिका सुरु आहे. अभिनेत्री तेजश्री प्रधानबरोबरची केमिस्ट्री खूप चर्चेत आहे. त्यातच सुबोधने शेअर केलेला व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. .सुबोध सध्या त्याच्या कुटूंबाबरोबर स्वित्झर्लंडला ट्रीपला गेला आहे. पण ट्रिप सुरु असूनही त्याने मालिकेच्या कामाकडे दुर्लक्ष केलं नाहीये. स्वित्झर्लंडमध्येही तो अनोख्या पद्धतीने मालिकेचे सीन शूट करतोय. .सोशल मीडियावर सुबोधने एक व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळालं एका लोकेशनवर सुबोध समरच्या लूकमध्ये फोनवर बोलताना दिसतोय आणि त्याचा मुलगा कान्हा हा सीन शूट करतोय. तर मल्हार समोरच्या व्यक्तीचे संवाद म्हणून दाखवतो आहे. त्याने या व्हिडिओला "परदेशात असतानाही वीण काही तुटत नाही.कुटुंबियांसमवेत फिरायला आलोय पण काम थांबता कामा नये.समर ची मिशी बरोबर घेऊन फिरतोय, सीन आला की जागा बघून शूट करून पाठवतोय.मदतीला माझी दोन्ही मुलं.कान्हा शूट करतोय आणि मल्हार समोरच्याची वाक्यं म्हणतोय आणि आता स्वतः निर्मात्याच्या भूमिकेत असल्यामुळे आमचे मालक हे सगळं समजून घेत आहेत, नाहीतर...........मंजिरी thank you and love you " असं कॅप्शन दिलं आहे..अनेकांनी कमेंट करत सुबोधच्या कामाप्रती असलेल्या निष्ठेचं कौतुक केलं आहे. "सलाम","शो मस्ट गो ऑन","परदेशात फॅमिली बरोबर फिरायला गेला आहे तरी आपल्या कामा प्रती असलेले तुमचे प्रेम च दिसुन येते आहे आणि हे क्षण कॅमेऱ्यात कैद करताना कान्हा आणि मल्हार खुप छान वाटलं हे सुंदर क्षण बघताना","वीण ❤️ तुमचे अभिनयावरचे प्रेम त्याला मनापासून वंदन 🙏🏻 फिरायला गेले आहात , छान सगळे कुटुंब बरोबर आहे मस्त आनंदी क्षण पण त्याबरोबर आपल्या कामाला तुम्ही देत असलेले महत्व खरंच त्यासाठी नमन! आणि कान्हा आणि मल्हार किती छान बाबांना मदत करत आहात तुमचे दोघांचे कौतुक आणि प्रेम ❤️ आणि आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांतर्फे आपणांस धन्यवाद 🙏🏻❤️ वीण च्या ह्या शूट साठी !" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .आता समर आणि स्वानंदीच्या आयुष्यात नवीन ट्विस्ट काय येणार ? हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकही उत्सुक आहेत. तेव्हा पाहायला विसरू नका वीण दोघांतली ही तुटेना दररोज संध्याकाळी 7:15 वाजता फक्त झी मराठीवर..डॉ. प्रभात यांचे पुनरागमन! ‘ग्राम चिकित्सालय’ सीझन 2 या तारखेला होणार रिलीज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.