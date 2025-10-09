Premier

माझ्याशी लग्न करायचं म्हणून नवऱ्यानेच धर्म बदलला... 'वीण दोघातली ही तुटेना' मधील आजीची लव्हस्टोरी ऐकलीत का?

VIN DOGHATLI HI TUTENA FAME SULBHA ARYAA LOVESTORY: 'वीण दोघातली ही तुटेना' मधील सुबोध भावे याच्या आजीची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री सुलभा आर्या यांची एक मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
sulbha arya

sulbha arya

Payal Naik
'वीण दोघातली ही तुटेना' मधील प्रत्येक कलाकाराने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. या कलाकारांमधील प्रेक्षकांचं आणखी एक आवडतं पात्र म्हणजे सुबोध भावे याच्या आजीचं. आपल्या नातवाच्या चांगल्या आयुष्यसाठी धडपडणारी आजी या मालिकेत पाहायला मिळतेय. या मालिकेत हे पात्र अभिनेत्री सुलभा आर्या यांनी साकारलं आहे. त्या 'कल हो ना हो' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या होत्या. त्यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात त्यांनी त्यांची लव्हस्टोरी सांगितलीये. जी ऐकून सगळेच चकीत झालेत. त्यांनी आंतरधर्मीय विवाहकेला होता. तेव्हा नेमकी काय परिस्थिती होती हे त्यांनी सांगितलंय.

