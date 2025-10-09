माझ्याशी लग्न करायचं म्हणून नवऱ्यानेच धर्म बदलला... 'वीण दोघातली ही तुटेना' मधील आजीची लव्हस्टोरी ऐकलीत का?

'वीण दोघातली ही तुटेना' मधील प्रत्येक कलाकाराने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. या कलाकारांमधील प्रेक्षकांचं आणखी एक आवडतं पात्र म्हणजे सुबोध भावे याच्या आजीचं. आपल्या नातवाच्या चांगल्या आयुष्यसाठी धडपडणारी आजी या मालिकेत पाहायला मिळतेय. या मालिकेत हे पात्र अभिनेत्री सुलभा आर्या यांनी साकारलं आहे. त्या 'कल हो ना हो' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या होत्या. त्यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात त्यांनी त्यांची लव्हस्टोरी सांगितलीये. जी ऐकून सगळेच चकीत झालेत. त्यांनी आंतरधर्मीय विवाहकेला होता. तेव्हा नेमकी काय परिस्थिती होती हे त्यांनी सांगितलंय. .सुलभा या मुलाखतीत म्हणाल्या, 'जिकडे प्रेम असतं तिकडे जिद्द असतेच. त्यातही माझ्या नवऱ्याचं आणि त्याच्या कुटुंबाची जिद्द जास्त होती असं मी म्हणेन. त्याने आधी आर्य समाजात धर्मांतर केलं मग आमचं लग्न झालं. धर्मांतराची अट आमची कोणाचीच नव्हती. माझ्या आईवडीलांचीही नव्हती. त्या काळात हिंदू मुस्लिम मॅरेज स्वीकारणं कठीणच होतं. त्यात मी फिल्म इंडस्ट्रीतली होते. माझ्या नवऱ्याचं असं होतं की आपलं लग्न झाल्याचा ठप्पा लागला पाहिजे. बाकी नंतर तू माझ्या बरोबर राहा किंवा १० वर्ष राहून नकोस जे करायचं ते कर. त्यामुळे मला माझ्या करिअरला पाठिंबा देणारी सगळी चांगलीच माणसं मिळाली.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मला माझ्या सासूचा प्रश्न होता. त्या नमाज वगैरे पठण करायच्या. मी कधी त्यांना बुरखा वगैरे घातलेलं पाहिलं नव्हतं. त्या खऱ्या मुख्याध्यापिका होत्या. पण आपल्या दोन्ही धर्मांमध्ये कट्टर माणसं असतातच. पण मला तशी नाही भेटली. माहेरचीही नाही आणि सासरचीही नाही. माझ्या आईवडिलांना सगळे देवमाणसंच म्हणायचे. त्यांना कशाला दुखवायचं असं सगळ्यांना वाटायचं. जे काही झालं ते वाढत नाही गेलं. लग्नानंतर लगेच तो आईवडिलांना येऊन भेटलाही होता. तेव्हाही काही तमाशा झाला नव्हता. पण लोकांनी सगळ्यांनी स्वीकारलं. सासरच्यांनीही स्वीकारलं. अनेकांनी माझ्या सासूला सांगितलं होतं की आता ती आलीये तर त्यांचा निकाह करु. पण त्या नाही म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या असत्या तर मी तेही केलं असतं. कारण माझ्यासाठी माणसं जास्त महत्वाची होती.'.सुलभा म्हणाल्या, 'माझी मुलं, नवरा असे डिमांडिंग नव्हते. नातेवाईकांनीही सांभाळलं. घरुन कायमच पाठिंबा होता. माझं या क्षेत्रात यायचं ठरलं तसंही नव्हतंच. पण मी काम सुरु केलं तरी त्यांचा विरोध नव्हता. सासरकडूनही विरोध नव्हता. आज मला नवऱ्याची खूप आठवण येते. पण माहेरची आणि सासरची सगळीच लोक मला जवळची आहेत. त्यामुळे मला कधीच एकटं वाटत नाही. यासाठी मी स्वत:ला भाग्यवान समजते.' सुलभा आर्या यांचे पती प्रसिद्ध सिनेमॅटोग्राफर होते. ईशान आर्या असं त्यांचं नाव होतं. ते खरंतर मुस्लिम होते मात्र सुलभा यांच्याशी लग्न करायचं असल्याने त्यांनी आर्य समाजात धर्मांतर केलं..ए तिचं क्लिव्हेज बघ ना यार... पुण्यातल्या डॉक्टरचा मराठी गायिकेला धक्कादायक मेसेज; तिने थेट पत्ताच शोधून काढला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.