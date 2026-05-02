'सगळं अप्रतिम, भव्य दिव्य!' IPS विश्वास नांगरे पाटलांची 'राजा शिवाजी' सिनेमाबाबत खास पोस्ट, रितेश देशमुखबद्दल म्हणाले...

VISHWAS NANGARE PATIL REVIEWS RAJA SHIVAJI:रितेश देशमुखने दिग्दर्शित केलेला 'राजा शिवाजी' सिनेमाची सध्या सगळीकडे जोरदार चर्चा सुरुये. १ मे रोजी प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमानं पहिल्याचं दिवशी ११. ३५ कोटींचा कल्ला कमवला आहे. सिनेमागृहाबाहेर सुद्धा प्रेक्षकांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान राज्याचे प्रसिद्ध आयपीएस, अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी देखील इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये त्यांनी 'राजा शिवाजी' सिनेमाला एक अजरामर कलाकृती म्हटलंय. सध्या त्यांच्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. .विश्वास नांगरे पाटील यांनी शिवरायांची जडणघडण आणि स्वराज्याचा इतिहास रितेशनं ज्या पद्धतीनं मांडला त्याचं कौतूक केलय. तसंच त्यांनी सर्वांना सिनेमा पाहण्याचं आवाहनही केलय. .त्यांनी पोस्टमध्ये लिहलं की, 'राजा शिवाजी: एक अजारमर कलाकृती आहे. महाराष्ट्र दिनादिवशी एक ज्वलंत, शिव छत्रपतींचा बाल, युवा अवस्थेतील कालखंड सिनेमात पहायला मिळाला. हा समर पट पाहताना अंगातील अनु रेणू स्फुल्लिंगीत होत होत्या. रग पेटत, रक्त सळसळत होतं. सिनेमातील संवादाने रोमांच उभे राहत होते. इतिहासाचा सखोल अभ्यास करुन यातील प्रसंग दाखवलेले आहेत. सिनेमा पाहताना तुम्ही पुर्ण वेळ तुमची पाठ खुर्चीला टेकवू शकत नाही.'.'शिवरायांची जडणघडण तसंच माँ जिजाऊं, पिता शहाजी राजे आणि बंधू संभाजीशी असणारे भावनिक नाते तसंच त्यांचं युद्ध कौशल्य, रयतेवरची त्यांची निष्ठा, राजकारण, खानाचा खात्मा सगळं काही अप्रतिम होतं. तसंच प्रत्येक सीन डोळ्यासमोर उभा राहत होता. त्यात अजय अतुल यांचं संगीत तर अजेय होतं.' असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्टलय. .सध्या विश्वास नांगरे पाटील यांनी शेअर केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांनी त्यांच्या पोस्टवर कमेंट्स करत 'आतापर्यंत रिव्ह्यू वाचला होता आता नक्की सिनेमा बघू' 'आतापर्यंत वाचला होता आता बघू' 'नक्की चित्रपट बघणार' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय.