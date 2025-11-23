मराठी बिग बॉस सुरु होणार? कलर्स मराठीने शेअर केला व्हिडिओ, नेटकरी म्हणाले...'बिग बॉसचा ६ वा सिझन...'

बिग बॉस मराठीच्या 6 व्या सीझनची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या कार्यक्रमाचा मोठा प्रेक्षकवर्ग सुद्धा आहे. अशातच आता कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी बिग बॉस मराठीचा 6 वा सीझन येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केलाय. .मराठी बिग बॉसचं पाचवं सीझन गेल्यावर्षी पार पडलं. अभिनेता रितेश देशमुखने या शोचं होस्टिंग केलं होतं. पाचव्या सीझनचा विजेता सुरज चव्हाण ठरला होता. त्यावेळी सगळ्यात जास्त टीआरपी हा बिग बॉस मराठीला मिळाला होता. अशातच आता कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया पेजवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी मराठी बिग बॉसचा सहावा सीझन सुरु होईल असा अंदाज लावत आहेत. .कलर्स मराठीने त्यांच्या इन्स्टाग्राम पेजवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये 'उद्या संध्याकाळी काहीतरी धमाकेदार येतय.' असं लिहलेलं पहायला मिळतय. तसंच 'सर्वांची उत्सुकता शिगेला पोहोचणार, उद्या संध्याकाळी काहीतरी धमाकेदार येणार!' असही कॅप्शनमध्येही लिहण्यात आलय. त्यामुळे आता चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला लागली आहे. .सोशल मीडियावर नेटकरी कमेट्स करताना पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेंट करत लिहलं की, 'बिग बॉस पुन्हा सुरु होणार आहे का?' तर दुसऱ्याने लिहलं की, 'फायनली तो येतोय. ' अनेकांनी कमेंट्स करत मराठी बिग बॉसचं सहावं पर्व सुरु होणार असल्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे चाहते आता कलर्स मराठी उद्या काय घोषणा करणार याच्या उत्सुकतेत आहे. .बाबो... हवाच ना! रेखाचा 70 वर्षी वेस्टर्न लूक पाहून चाहते घायाळ, नेटकरी म्हणाले...'अमिताभजी तुम्ही रेखाला...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.