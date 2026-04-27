भोंदूबाबा मनोहर मामा देत होता 'त्या' मराठी मालिकेला फंडिंग? मराठी अभिनेत्यानेच फोडलं बिंग, पोस्ट व्हायरल

सध्या सगळीकडे भोंदूबाबा मनोहर मामा याची चर्चा आहे. इंदापूरच्या लारसूणे गावातला मनोजर भोसले सुके बोंबील विकून उदरनिर्वाह करत होता. तो गावातून पाळूनही गेलेला. मात्र काही वर्षांनी तो एक स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरू बनून याच गावात परत आला. आपल्याला संत बाळूमामा प्रसन्न आहेत असं सांगून त्याने अनेकांना फसवलं. आता एका अभिनेत्याने या मनोहरने एका लोकप्रिय मालिकेला फंडिंग दिलं असल्याचं म्हटलंय. हा अभिनेता आहे ओंकार कर्वे. त्याने 'उधे गं अंबे' मालिकेसोबतच अनेक मालिकांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत. आता त्याने केलेली एक पोस्ट चर्चेचा विषय बनलीय. .ओंकारने मनोहरचं इंडस्ट्रीसोबत असणारं कनेक्शन सांगितलंय. या पोस्टमध्ये तो म्हणाला, 'मी कलाकार आहे. अनेक ठिकाणी माझी बदनामी करणारा, अनेकाना सेटवर मारहाण करणारा, शिवीगाळ करणारा निर्माता जो अनेक वर्ष दादासाहेब फाळके चित्रनगरी इथं एका संत महात्म्यावर टीव्ही शो करत होता. त्याला सगळा पैसा हा मनोहर मामाचा लागला का? असा मला प्रश्न आहे'.त्याने पुढे लिहिलंय, 'कोणी माझं काही बिघडवू शकत नाही, माझ्या अंगाला कोणी हात लावू शकत नाही, इतकी याची हिंमत. ही सगळी या मामाच्याच मुळे. या मामाच्या जीवावरच तो सगळ्यांना धमकी देत होता. त्यामुळे या माणसाची सुद्धा चौकशी व्हावी. त्या निर्मात्याची संपूर्ण चौकशी व्हावी. त्याचे एसडीआर आणिसीसी टीव्ही फुटेज बाहेर काढावे. ज्यांना जे जे माहीत आहे ते त्यांनी उघड उघड बोला नाहीतर येणाऱ्या नवीन कलाकारांना सुद्धा खूप गोष्टी भोगाव्या लागतील. वेळीच जागे व्हा.' त्याने केलेली ही पोस्ट आता चांगलीच व्हायरल होतेय. .ओंकारने सांगितलेली ही मालिका नेमकी कोणती आहे उघड झालेली नाही. मात्र भोंदू मनोहरने यासगळ्यात अफाट संपत्ती कमावली हे मात्र नक्की. मामाच्या दर्शनासाठी भक्तांना तब्बल 11 हजार रुपयांची पावती फाडावी लागत असल्याचे समोर आलं आहे.