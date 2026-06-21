खरंच समांथा प्रेग्नेंट आहे? Viral Video मध्ये दिसला बेबी बंप, नेटकरी म्हणाले...

VIRAL VIDEO OF SAMANTHA CREATES SOCIAL MEDIA STORM: साऊथमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री समांथा प्रभु ही गेल्या काही दिवसापासून चर्चेत आहे. काही महिन्यापूर्वीच समांथाने दुसरं लग्न केलं होतं. दरम्यान अशातच आता ती लवकरच आई होणार असल्याचं बोललं जातय. सोशल मीडियावर तिच्या बेबी बंपसोबतचा व्हिडिओही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .समांथाने 'मा इंटी बंगारम' या सिनेमाच्या सक्सेस पार्टीच आयोजन केलं होतं. यावेळी तिने छोटं सेलीब्रेशन केलं. यावेळचा तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्यामध्ये तिचा बेबी बंप स्पष्ट दिसत होतं. तो व्हिडिओ व्हायरल होताच समांथा आणि राज निदिमोरु यांना चाहत्यांनी शुभेच्छा दिल्यात. दरम्यान अशातच सेलिब्रिटी कपल लवकरच आईबाबा होणार असल्याची घोषणा करणार असल्याचं बोललं जातय..समांथा आणि राज निदिमोरू यांनी १ डिसेंबर २०२५ रोजी लग्न केलं होतं. त्यांनी पारंपारिक पद्धतीनं मोजक्या लोकांमध्ये लग्नगाठ बांधली. त्यांचे लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. दरम्यान या कपलने द फॅमिली मॅन, सिटाडेल या वेब सीरिजमध्ये एकत्र काम केलं होतं. .'ठरलं तर मग' मालिकेतून दोन कलाकरांची एक्झिट! साक्षी सुद्धा मालिका सोडणार? तर नागराजच्या मुलाची भूमिकेत दिसणार 'हा' अभिनेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.