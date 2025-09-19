Premier
"माझी कॅमेराच्या जगातली पहिली मैत्रीण. " मालिकेचा निरोप घेताना ऐश्वर्या नारकरांच्या भावी सुनेची भावूक पोस्ट
Lakhat Ek Aamcha Dada Fame Isha Sanjay Emotional Post After Serial Is Going Off Air : झी मराठीवरील लाखात एक आमचा दादा ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेतेय. या निमित्त अभिनेत्री ईशा संजयने भावनिक पोस्ट शेअर केली.
Summary
झी मराठीवरील ‘लाखात एक आमचा दादा’ ही मालिका लवकरच संपत असून, अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रेक्षक निराश झाले आहेत.
मालिका सूर्यादादा, तुळजा आणि चार बहिणींच्या नातेसंबंधांवर आधारित होती आणि अनेकांना ती आवडली होती.
कलाकारांनी अखेरच्या शूटिंग दिवशी भावनिक पोस्ट शेअर केल्या; त्यात अभिनेत्री ईशा संजय हिने तिच्या ‘राजू’ या भूमिकेविषयी खास आठवणी सांगितल्या.