बापरे श्रद्धा कपूरला काय झालं! ‘ईठा’च्या चित्रीकरणात दुखापत; लावणी सीक्वेन्सदरम्यान पायाला फ्रॅक्चर

Shraddha Kapoor Injured on ‘Itha’ Set During Lavani Shoot:विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित ‘ईठा’ या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान अभिनेत्री श्रद्धा कपूर नाशिकमध्ये लावणी करताना घसरून पडली आणि तिच्या पायाला फ्रॅक्चर झाले.
Apurva Kulkarni
नर्तिका, गायिका आणि तमाशा विश्वातील जाज्वल्य व्यक्तिमत्त्व असलेल्या विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित 'ईठा' या चित्रपटातील प्रमुख भूमिकेसाठी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर सध्या सज्ज होत आहे. लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान श्रद्धा जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

actress
Film shooting
bollywood actress
Entertainment news
Celebrity
Shraddha Kapoor

