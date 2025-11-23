बापरे श्रद्धा कपूरला काय झालं! ‘ईठा’च्या चित्रीकरणात दुखापत; लावणी सीक्वेन्सदरम्यान पायाला फ्रॅक्चर

नर्तिका, गायिका आणि तमाशा विश्वातील जाज्वल्य व्यक्तिमत्त्व असलेल्या विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित 'ईठा' या चित्रपटातील प्रमुख भूमिकेसाठी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर सध्या सज्ज होत आहे. लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान श्रद्धा जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. .नाशिकमध्ये सुरू असलेल्या एका लावणीच्या सीक्वेन्सदरम्यान श्रद्धाचा तोल गेल्याची घटना घडली. नृत्याच्या जलद लयीत पाय घसरल्यामुळे ती जोरात पडली आणि तिच्या पायाला फ्रॅक्चर झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विठाबाईंचे व्यक्तिमत्त्व वास्तवदर्शी साकारण्यासाठी श्रद्धाने तब्बल १५ किलो वजनही वाढवले आहे. .त्यामुळे नृत्यादरम्यान शरीरावर अचानक आलेल्या भाराचे संतुलन बिघडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. जखमी अवस्थेतही श्रद्धाने काही भावनिक दृश्यांचे शूटिंग मुंबईतील मढ आयलंडमध्ये पूर्ण केले. मात्र वेदना वाढू लागल्याने अखेर टीमला चित्रीकरण तात्पुरते थांबवावे लागले.. सध्या उपचारानंतर तिच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा होत असल्याचे बोलले जाते. 'ईठा' हा श्रद्धाच्या कारकिर्दीतील पहिला बायोपिक असणार आहे. श्रद्धा मोठ्या तयारीने चित्रपटात उतरली असून, प्रेक्षकांनाही या भूमिकेतून मोठ्या अपेक्षा आहेत..मी उशिरा झालेलं बाळ... इशा केसकरने सांगितला बालपणीचा कटू अनुभव; 'सहा महिन्याची असल्यापासून मी पाळणाघरात...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.